詹啟賢訪苗 傅學鵬讚「國民黨唯一形象清新的人」
2017-02-15 13:48
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天造訪苗栗，午間與有近20年交情的苗栗縣前縣長傅學鵬餐敘。詹啟賢說，傅學鵬是地方政壇重量級人士，特地前來請益；傅學鵬則說，他雖非國民黨員，但詹啟賢是「國民黨內唯一形象清新的人！」
詹啟賢、傅學鵬午間在苗栗縣公館鄉1家餐廳餐敘，包括縣議會副議長陳明朝、苗栗市代表會主席賴桂煖、竹南鎮代表會主席方進興、公館鄉代表會主席劉冠霆、公館鄉農會總幹事韓鴻恩等人也出席。
詹啟賢於餐前受訪時表示，他參選黨主席一職，連日來走訪地方，尋求支持。今日到訪苗栗，會一一拜訪重要的地方人士，並將參選理念、訊息，傳遞給各界黨員知曉；傅學鵬在地方影響力眾所皆知，所以向傅請益。
傅學鵬還是習慣稱詹啟賢「署長」。他說，詹啟賢於87年到89年擔任衛生署長，他當時為苗栗縣長，署長對苗栗的醫療、設備相關協助很多，且雙方交流頻繁，有近20年的交情。
傅學鵬說，前幾天，詹啟賢打電話給他，說「要到苗栗找我」，他雖非國民黨員，但他認為幾位候選人中，詹啟賢不論是學經歷、工作表現、形象都是正面；並強調，詹啟賢多次扮演救火隊，像奇美醫院、國光生技都是在詹接手後做起來的，是一個非常優秀的人選，國民黨員的眼睛是雪亮的，應該選這種人，對國民黨才有幫助。
傅學鵬說，詹啟賢雖然沒有派系系統為後盾，但也因此，他是國民黨內清流，國民黨內「唯一形象清新的人！」
對於選情，詹啟賢自認「越來越好」，傅學鵬則力挺地說，當然是「後勢看漲、漸入佳境、倒吃甘蔗！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
- 219高雄反空污大遊行 環團要求重訂PM2.5防制標準
- NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 第一公墓建納骨塔 竹山人強烈反對
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 中職》洋投史博威加盟 猿3洋投到齊
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 開出9.5億威力彩頭獎 投注站分享喜氣
- 女星爆料！紐時記者私下稱「梅蘭妮亞是妓女」
- MLB》膝傷複檢過關 小熊重砲有望兼差蹲捕
- 97路公車繞路 苑裡公所建議轉乘
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 青春少女心 橫濱物語情
- NBA》暴龍得伊巴卡賺翻了？ 竟因綠衫軍不願冒險換
- 收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告
- 台灣哪個youtuber最受喜愛？ 鄉民一面倒推他...
- 台東地區農會理事長改選 兩派角力
- 玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
- 多明尼加記者 臉書直播新聞時遭槍殺
- MLB》春訓都開跑 酒駕姜正浩還沒歸隊
- 天氣穩定至週五 吳德榮：週六起「乍暖還寒」
- 雙駕駛制度行不行？ 公路總局：實行有難度
- 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
- 俄國不斷挑釁？ 軍機數次逼近美國驅逐艦
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 李宓情人節開趴 暗夜密會高宇橋
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- 農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件
- 轟趴結束認錯敵人照打死 2惡少遭訴、1人通緝
- 龜山電鍍廠偷排重金屬廢水 負責人送辦
- 新春開工罕見缺席 週刊爆郭台銘有秘密佈局...
- 李進良掀衣露乳頭看診女病患 小禎傻眼
- 改善遊覽車司機過勞 立委提案修法嚴懲
- 自由廣場》〈林保華專欄〉川習、川安：中國洗三溫暖
- 想自立生活 多障者逃離機構
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詹啟賢訪苗 傅學鵬讚「國民黨唯一形象清新的人」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分