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詹啟賢訪苗 傅學鵬讚「國民黨唯一形象清新的人」

2017-02-15  13:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天造訪苗栗，午間與有近20年交情的苗栗縣前縣長傅學鵬餐敘。詹啟賢說，傅學鵬是地方政壇重量級人士，特地前來請益；傅學鵬則說，他雖非國民黨員，但詹啟賢是「國民黨內唯一形象清新的人！」

詹啟賢、傅學鵬午間在苗栗縣公館鄉1家餐廳餐敘，包括縣議會副議長陳明朝、苗栗市代表會主席賴桂煖、竹南鎮代表會主席方進興、公館鄉代表會主席劉冠霆、公館鄉農會總幹事韓鴻恩等人也出席。

詹啟賢於餐前受訪時表示，他參選黨主席一職，連日來走訪地方，尋求支持。今日到訪苗栗，會一一拜訪重要的地方人士，並將參選理念、訊息，傳遞給各界黨員知曉；傅學鵬在地方影響力眾所皆知，所以向傅請益。

傅學鵬還是習慣稱詹啟賢「署長」。他說，詹啟賢於87年到89年擔任衛生署長，他當時為苗栗縣長，署長對苗栗的醫療、設備相關協助很多，且雙方交流頻繁，有近20年的交情。

傅學鵬說，前幾天，詹啟賢打電話給他，說「要到苗栗找我」，他雖非國民黨員，但他認為幾位候選人中，詹啟賢不論是學經歷、工作表現、形象都是正面；並強調，詹啟賢多次扮演救火隊，像奇美醫院、國光生技都是在詹接手後做起來的，是一個非常優秀的人選，國民黨員的眼睛是雪亮的，應該選這種人，對國民黨才有幫助。

傅學鵬說，詹啟賢雖然沒有派系系統為後盾，但也因此，他是國民黨內清流，國民黨內「唯一形象清新的人！」

對於選情，詹啟賢自認「越來越好」，傅學鵬則力挺地說，當然是「後勢看漲、漸入佳境、倒吃甘蔗！」

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢（中）拜訪苗栗縣前縣長傅學鵬（左），澎湖縣前縣長賴峰偉（右）也陪同出席。（記者彭健禮攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢（中）拜訪苗栗縣前縣長傅學鵬（左），澎湖縣前縣長賴峰偉（右）也陪同出席。（記者彭健禮攝）

  • 詹啟賢走訪苗栗，尋求地方支持。（記者彭健禮攝）

    詹啟賢走訪苗栗，尋求地方支持。（記者彭健禮攝）

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