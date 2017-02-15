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結合宗教力量 南投檢方反賄選

南投地檢署結合竹山鎮紫南宮、南投縣農會一起舉辦「反賄祈福．平安幸福」的反賄選活動。（記者謝介裕攝）

2017-02-15  13:44

〔記者謝介裕／南投報導〕神明也反賄選！基層農漁會選舉將於19日陸續展開，今日南投地檢署結合竹山鎮紫南宮等機關團體，在社寮活動中心舉辦「反賄祈福．平安幸福」活動，只要在有獎徵答中答對答案的人，便可獲贈「雞年招財錢母」，使得民眾參與的意願更高，並當著神明面前宣示不貪取賄選不義之財，共為淨化選風盡分心力。

紫南宮為國人熟悉的宗教聖地，每年參拜信眾絡繹不絕，其中，廟方每年印製提供信眾保平安的「招財錢母」，更廣受信眾喜愛與收藏，也代表庇佑信眾以正道、守法方式賺取錢財，檢方特別打破以往法令宣導模式，結合宗教力量辦理反賄選活動，包括南投縣農會總幹事曾明瑞、竹山農會總幹事鄭文惠等人也都到場。

隨後，南投地檢署檢察長楊秀蘭、南投縣警局長魏慶賢、南投調查站主任葉長青等人，帶領大家領取反賄祈福心願卡，並在填寫反賄看法後繫上祈福樹，緊接著，有獎徵答活動登場，題目包括涉及賄選刑責、賄選檢舉專線等，也讓民眾對反賄工作更有概念，紫南宮管理委員會主委莊秋安則不忘提醒信眾：「神明有在看，反賄要說到做到，才會獲神明庇佑」﹗

南投地檢署主任檢察官王銘裕指出，檢方已針對農漁會選舉成立查賄小組，並指示警調、政風系統明查暗訪蒐證，呼籲參選人不要心存僥倖，一旦涉及現金買票、暴力等不法情節確鑿，絕對依法究辦。

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  • 民眾參與也十分踴躍。（記者謝介裕攝）

    民眾參與也十分踴躍。（記者謝介裕攝）

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