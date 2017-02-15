誤PO汪笨湖死訊 徐國勇再發文： 保佑康復
2017-02-15 13:46
行政院發言人徐國勇。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕曾罹大腸癌的知名作家、電視名嘴汪笨湖驚傳辭世消息，秘書陳桂平否認相關訊息，強調汪笨湖目前加護病房治療，不過政院發言人徐國勇在臉書緬懷汪笨湖，不過後來立即刪文，隨後徐國勇再度PO文解釋原委，並祝汪笨湖早日康復。
據不願具名的成醫人士透露，汪笨湖在一個月前住進醫院裡治療，今上午家屬同意後拔管，但目前病況穩定在加護病房治療，
徐國勇在聽聞汪笨湖辭世消息後，第一時間在臉書緬懷汪笨湖，並透露在去年底曾南下探望汪，兩人還聊了許久，年前也收到汪笨湖寄的一箱蘋果，「發言人工作忙，想再探望，沒想到現在已經天人永隔！」
徐國勇後來又再度PO文：「保佑笨湖大哥康復！媒體報導誤傳，朋友立傳簡訊告知，我乃PO文懷念！但笨湖大哥袐書立即來電稱，笨湖大哥在加護病房！」徐國勇說：「實在對笨湖大哥不敬！祝福笨湖大哥康復！」
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
- 219高雄反空污大遊行 環團要求重訂PM2.5防制標準
- NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 第一公墓建納骨塔 竹山人強烈反對
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 中職》洋投史博威加盟 猿3洋投到齊
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 開出9.5億威力彩頭獎 投注站分享喜氣
- 女星爆料！紐時記者私下稱「梅蘭妮亞是妓女」
- MLB》膝傷複檢過關 小熊重砲有望兼差蹲捕
- 97路公車繞路 苑裡公所建議轉乘
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 青春少女心 橫濱物語情
- NBA》暴龍得伊巴卡賺翻了？ 竟因綠衫軍不願冒險換
- 收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告
- 台灣哪個youtuber最受喜愛？ 鄉民一面倒推他...
- 台東地區農會理事長改選 兩派角力
- 玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
- 多明尼加記者 臉書直播新聞時遭槍殺
- MLB》春訓都開跑 酒駕姜正浩還沒歸隊
- 天氣穩定至週五 吳德榮：週六起「乍暖還寒」
- 雙駕駛制度行不行？ 公路總局：實行有難度
- 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
- 俄國不斷挑釁？ 軍機數次逼近美國驅逐艦
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 李宓情人節開趴 暗夜密會高宇橋
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- 農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件
- 轟趴結束認錯敵人照打死 2惡少遭訴、1人通緝
- 龜山電鍍廠偷排重金屬廢水 負責人送辦
- 新春開工罕見缺席 週刊爆郭台銘有秘密佈局...
- 李進良掀衣露乳頭看診女病患 小禎傻眼
- 改善遊覽車司機過勞 立委提案修法嚴懲
- 自由廣場》〈林保華專欄〉川習、川安：中國洗三溫暖
- 想自立生活 多障者逃離機構
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：誤PO汪笨湖死訊 徐國勇再發文： 保佑康復
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分