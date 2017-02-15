誤PO汪笨湖死訊 徐國勇再發文： 保佑康復

行政院發言人徐國勇。（資料照）

2017-02-15 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕曾罹大腸癌的知名作家、電視名嘴汪笨湖驚傳辭世消息，秘書陳桂平否認相關訊息，強調汪笨湖目前加護病房治療，不過政院發言人徐國勇在臉書緬懷汪笨湖，不過後來立即刪文，隨後徐國勇再度PO文解釋原委，並祝汪笨湖早日康復。

據不願具名的成醫人士透露，汪笨湖在一個月前住進醫院裡治療，今上午家屬同意後拔管，但目前病況穩定在加護病房治療，

徐國勇在聽聞汪笨湖辭世消息後，第一時間在臉書緬懷汪笨湖，並透露在去年底曾南下探望汪，兩人還聊了許久，年前也收到汪笨湖寄的一箱蘋果，「發言人工作忙，想再探望，沒想到現在已經天人永隔！」

徐國勇後來又再度PO文：「保佑笨湖大哥康復！媒體報導誤傳，朋友立傳簡訊告知，我乃PO文懷念！但笨湖大哥袐書立即來電稱，笨湖大哥在加護病房！」徐國勇說：「實在對笨湖大哥不敬！祝福笨湖大哥康復！」

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