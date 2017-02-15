國民黨雲林黨部新春團拜 韓國瑜妻代拉票

2017-02-15 13:07

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，前縣議員李佳芬代表態參選國民黨主席的丈夫韓國瑜拉票，懇託黨員支持敢言、直言、有戰鬥力的韓國瑜競爭下屆黨主席。

李佳芬強調，韓國瑜不怕民進黨新潮流系攻訐，強勢要把他從台北農產公司總經理一職上拉下馬，面對綠營一路鋪天蓋地追殺，韓國瑜毫無畏懼正面迎戰，讓許多藍營人士相當振奮，正是目前國民黨最需要的戰將，他的敢言、直言及對國民黨熱情，是擔任主席最好人選。

國民黨雲林縣黨部團拜在黨部大禮堂舉行，黨部主委陳聰敏等與會人士都呼籲黨員一定要團結，在5月選出真正能帶領黨走出低潮，重新贏回執政的人選。