徐國勇臉書緬懷汪笨湖 知汪仍在世後秒刪

政院發言人徐國勇在聽聞汪笨湖辭世消息後，第一時間在臉書緬懷汪笨湖，隨後得知汪笨湖仍在世後刪除，但已遭網友備份。（圖擷自PTT）

2017-02-15 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖驚傳辭世消息，但隨後其秘書陳桂平否認相關訊息說，稱汪笨湖還在加護病房，政院發言人徐國勇本在臉書緬懷汪笨湖，但隨後秒刪。

名嘴汪笨湖今早謠傳過世，政院發言人徐國勇在聽聞汪笨湖辭世消息後，第一時間在臉書緬懷汪笨湖，他稱聽聞消息後「心情激盪不已」，讚揚汪笨湖台灣文學丶政治丶媒體界留下深刻足跡，徐國勇稱會接手汪笨湖志業。

不料隨後傳出汪笨湖仍在治療中，據不願具名的成醫人士透露，迄今午12點半，汪笨湖還健在，徐國勇隨即將這則臉書給刪除，不過已經被網友給備份。