奧運不能用國名、國旗 紀政：每次看到都難過

紀政出示奧會模式前後兩種版本的中華民國奧運會旗。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-15 12:56

〔記者鄭鴻達／台北報導〕因中國因素及國際處境，台灣以「中華台北」名義參與奧林匹克運動會等國際體育賽事。有「飛躍羚羊」美譽的紀政，表示我國為奧會唯一不能用自己國名、國旗與國歌的國家，當選手得金牌時，看到繞場的是會旗而非國旗，令她每次看到都很難過。

紀政今日以評審委員的身分，赴立法院出席「台灣奧運會旗‧我來設計」得獎公布記者會，與主辦單位民報藝術文化基金會董事長陳永興、評審委員召集人蘇振民、及時代力量立委林昶佐，共同為活動公布前三名得主、特別精神獎及十二名優選得主及其作品。

紀政致詞時，出示兩枚徽章，上頭圖樣分別為1979年前使用的梅花形會徽，上頭有中華民國國旗、國號及代表奧運的五色環，另一枚則印有1980年後我國代表隊所使用的中華奧林匹克委員會會旗，上頭印有青天白日滿地紅圖，類似黨徽之圖樣，搭配奧運五色環。

紀政表示，兩者（兩枚徽章）代表的是曾經的驕傲與現在的無奈，在國際奧林匹克委員會的兩百多個會員中，我國是唯一在奧會模式後不能用自己國名、國旗與國歌者，當年各單項協會也被指示，會旗必須有所謂的國花梅花，也一定要有黨徽，這兩個元素不可或缺。

紀政接著說，身為選手時，她對奧運會旗感到驕傲，但為現在的選手感到難過。紀政表示，跆拳道選手陳詩欣、朱木炎在2004年獲得我國首面、第二面奧運金牌，但電視機前大家看到繞行的不是國旗、聽到的也非國歌，而是會旗，令人作何感想，每次看到都很難過。

紀政指出，奧運會旗是很嚴肅的議題，當初為迎合奧會模式，決定得太匆促，倉促下難免草率，但奧運會旗豈可草率，若當初有更充裕的時間，就應該讓全民參與，也因此這次的甄選活動讓她很感動，也希望今年的世大運能開放這些旗幟入場，讓大家夢成真。