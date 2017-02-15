奧運不能用國名、國旗 紀政：每次看到都難過
紀政出示奧會模式前後兩種版本的中華民國奧運會旗。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕因中國因素及國際處境，台灣以「中華台北」名義參與奧林匹克運動會等國際體育賽事。有「飛躍羚羊」美譽的紀政，表示我國為奧會唯一不能用自己國名、國旗與國歌的國家，當選手得金牌時，看到繞場的是會旗而非國旗，令她每次看到都很難過。
紀政今日以評審委員的身分，赴立法院出席「台灣奧運會旗‧我來設計」得獎公布記者會，與主辦單位民報藝術文化基金會董事長陳永興、評審委員召集人蘇振民、及時代力量立委林昶佐，共同為活動公布前三名得主、特別精神獎及十二名優選得主及其作品。
紀政致詞時，出示兩枚徽章，上頭圖樣分別為1979年前使用的梅花形會徽，上頭有中華民國國旗、國號及代表奧運的五色環，另一枚則印有1980年後我國代表隊所使用的中華奧林匹克委員會會旗，上頭印有青天白日滿地紅圖，類似黨徽之圖樣，搭配奧運五色環。
紀政表示，兩者（兩枚徽章）代表的是曾經的驕傲與現在的無奈，在國際奧林匹克委員會的兩百多個會員中，我國是唯一在奧會模式後不能用自己國名、國旗與國歌者，當年各單項協會也被指示，會旗必須有所謂的國花梅花，也一定要有黨徽，這兩個元素不可或缺。
紀政接著說，身為選手時，她對奧運會旗感到驕傲，但為現在的選手感到難過。紀政表示，跆拳道選手陳詩欣、朱木炎在2004年獲得我國首面、第二面奧運金牌，但電視機前大家看到繞行的不是國旗、聽到的也非國歌，而是會旗，令人作何感想，每次看到都很難過。
紀政指出，奧運會旗是很嚴肅的議題，當初為迎合奧會模式，決定得太匆促，倉促下難免草率，但奧運會旗豈可草率，若當初有更充裕的時間，就應該讓全民參與，也因此這次的甄選活動讓她很感動，也希望今年的世大運能開放這些旗幟入場，讓大家夢成真。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 工商界新春團拜 大吐一例一休苦水
- 浩鼎案開庭 張念慈辯行賄電郵搞烏龍 檢察官反控說謊
- 醫學中心首創 成大醫院開辦信用卡繳費
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！
- 威后登運動畫刊封面
- 南投民宅火警 疑似電線走火
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 禽流感是候鳥帶病毒？野鳥學會說話了
- 華航達美合作備忘錄 3月中旬可望敲定
- MLB》薪資還是談不攏 最操強投出招抗議洋基
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 頭前溪畔遭傾倒不明化學溶劑 40度以上有爆炸之虞
- 本土政論名嘴汪笨湖 傳今晨病逝？
- 嘉義1314情人台 金婚夫妻說愛你
- MLB》金鶯王牌右肩不適 恐趕不上開季
- 李沛旭「肌」動修水電 簡宏霖被下禁鬍令
- 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
- MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季
- 50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子
- 宏達電去年每股虧損12.82元 今年可望縮小
- Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
- 玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
- 身心障礙者 僅0.7％就業機會
- 北市驚現「北美灰狼」?!真相是...
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 中南部空品不佳！ 敏感族群留意
- 減薪不可怕 郭阜林怕再受傷!
- 一窩通緝犯製毒！ 俏皮毒咖包吸年輕毒蟲
- 經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 網球》謝淑薇轟體育署：1200萬補助款根本沒看過
- 嘉義東石出海口 驚見20多袋死鴨
- 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
標題：奧運不能用國名、國旗 紀政：每次看到都難過
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email