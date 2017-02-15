汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世

汪笨湖。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-15 12:47

〔記者王俊忠／台南報導〕曾罹大腸癌的知名作家、電視名嘴汪笨湖傳聞罹患「骨髓化生不良症候症」疾病，之前住進成大醫院加護病房治療，李登輝民主協會理事王壽國在臉書PO文指汪在今晨8點已拔管辭世。成大醫院以事涉病患隱私，原不願證實，但後來又發簡訊給媒體，指家屬透過院方澄清表示，汪笨湖目前還在加護病房治療。

成大醫院證實還在加護病房治療

據成醫不願具名的人士透露，汪笨湖是在今上午經家屬同意後拔管，但迄今天中午病況還穩定，並未辭世。

成大醫院主秘趙庭興後來出面受訪表示，汪笨湖還在住院治療，媒體追問汪是否拔管，趙庭興則說，基於尊重病患隱私及家屬，詳細醫療狀況無可奉告。

據指出，汪笨湖幾年前罹患大腸癌，曾做過大腸癌開刀切除手術，不料，最近癌細胞有復發、轉移情形，約一個月前悄悄住進成大醫院治療，因此次病情來勢洶洶，汪笨湖病發後形體消瘦，家屬婉拒外界訪客，幾年前汪開刀時曾探望過汪的好友，這次也不得其門而入。

由於這回汪笨湖家屬態度極為低調，還交代成醫不得對外透露汪的病情與住院病房，似乎顯示汪的癌發病情真的不輕。其友人暗自祈禱天公伯保庇，希望汪的病情能夠好轉、痊癒。

成大醫院公共事務室表示，汪的家屬要求汪的病情資訊限訪，院方人員無法查詢。但據不願具名的成醫人士透露，迄今午12點半，汪笨湖還健在。