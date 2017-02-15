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司改國是會議分組會將登場 律師界代表出爐

2017-02-15  12:43

〔記者溫于德／台北報導〕司法改革國是會議分組會議將於20日登場，律師界代表中午揭曉，包括律師尤伯祥、林志忠、吳光陸、施秉慧與黃旭田等5人，將代表參加包含「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」，以及「建立維護社會安全的司法」等5組會議；律師公會全國聯合會表示，律師將依得票數高低，自選參加組別。

此次票選共有13位候選人，本月6日寄出8700多張選票後，今天中午結果出爐；據了解，依據得票數高低，取前5名進入司法改革國是會議。全聯會副秘書長傅馨儀稍早受訪時指出，將由最高得票者尤伯祥先選，2至5名再依序選擇參加的組別。

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  • 司改國是會議分組會議下週一登場，律師界票選結果出爐，得票數最高為律師尤伯祥。（資料照，劉信德攝）

    司改國是會議分組會議下週一登場，律師界票選結果出爐，得票數最高為律師尤伯祥。（資料照，劉信德攝）

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