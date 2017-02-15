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退將力挺郝龍斌 高喊支持「一個中國」

國民黨黃復興黨部大老成立中興後援會，在黨主席選舉力挺郝龍斌。（記者方賓照攝）

2017-02-15  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黃復興黨部大老今日成立中興後援會，全力在黨主席選舉時支持郝龍斌，黃復興黨部前主委王文燮擔任後援會總會長，他在致詞時表示，國民黨的最終目標就是中國統一，因此一定要支持「一個中國」。

王文燮指出，國民黨所有的政策都是為了國家和人民，以此維護中華民國的存在，他呼籲黨員投給郝龍斌讓他當選黨魁，這樣國民黨就可以重返執政。

王文燮說，黨章的第一條就是追求統一的中國，因此「一個中國」的方針不能放棄，但他強調這個「中國」指的是中華民國，期盼將來能夠恢復中華民國憲法的中國。

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  • 黃復興黨部前主委王文燮表示，國民黨的最終目標就是中國統一，因此一定要支持「一個中國」。（資料照，記者劉信德攝）

    黃復興黨部前主委王文燮表示，國民黨的最終目標就是中國統一，因此一定要支持「一個中國」。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 一個中國 國民黨主席 國民黨主席選舉 郝龍斌 黃復興黨部
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