汪笨湖病重臥床照曝光 金恆煒、呂秀蓮探視面凝重

汪笨湖農曆年前PO出臥病在床的照片。（圖擷取自臉書粉絲團「笨湖心聲」）

2017-02-15 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖2013年罹患大腸癌開刀，後來又罹患「骨髓化生不良症候症」住院，因為找不到適合的骨髓移植，病情不樂觀，他的臉書粉絲團「笨湖心聲」，在農曆年前曾經PO出自己臥病在床的照片，病容令人心疼。

「笨湖心聲」1月13日PO出一組照片，內容是汪笨湖躺在病床上，名嘴好友金恆煒前來探視的照片，PO文寫道，「自從笨湖生病後，恆煒兄多次南下醫院關心笨湖，希望把自己抗癌成功身體康復的福氣帶給笨湖，恆煒兄並轉達了曹長青、彭文正等多位老友們的關懷祝福，笨湖及家屬都非常感動感恩。」

1月11日，前副總統呂秀蓮也來探視汪笨湖，「笨湖心聲」的PO文寫道，「呂副總統秀蓮姐，專程南下到醫院探視笨湖，關心笨湖病情，詳細詢問成大醫療團隊近日笨湖的變化，向笨湖及家屬說了許多鼓勵加油的話，有情有義的呂副總統送來了滿滿溫暖的祝福。」