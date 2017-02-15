林全向罹難者上香 家屬崩潰大喊：司機為何沒有勞健保？！
2017-02-15 12:24
行政院長林全（左二）15日上午赴第二殯儀館，向國道車禍罹難者上香，隨後向家屬致哀。（記者羅沛德攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號12日晚間發生重大死亡車禍，由蝶戀花旅行社負責的武陵一日賞櫻團，行經國道五號進入國道三號時，往木柵方向時，直接衝出柵欄，共造成33人死亡、11人輕重傷。今早行政院長林全前往第二殯儀館，向罹難者上香並前往家屬休息室慰問家屬。司機家屬看到林全，便激動詢問，司機沒有勞健保，是怎麼一回事？！對於家屬將近5分鐘的陳情，林全僅說，我知道，我們會再了解。
林全在靈堂向罹難者致意後，隨即前往家屬休息室。看到林全慰問，司機家屬激動表示，司機沒有勞健保，是怎麼一回事？！司機是很重要的！家屬還質疑，不是之前推出一例一休嗎？不是一個週末休兩天嗎？司機一天工作十八小時，政府應該從小公司去查，而不是去查大公司啊。林全說，駕駛司機的問題，目前正處理中。
另外，家屬還說，遊覽車也是很關鍵的問題，車子怎麼來的？為何他（司機）的車子只有7、80萬，外面的車是幾百萬？聽到這個問題，林全就向旁邊人員詢問，車子是屬於誰的？家屬就激動喊聲大叫，車子是公司的！怎麼可能是他的！並說，這次車禍毀了40多個家庭，情何以堪。對於家屬的要求，林全似不耐煩的重複表示，我知道了，我們會去了解。
現場家屬情緒激動，有家屬大喊，「台灣是一個有水準的國家，不要再讓這種事發生！」，「不要把責任推給死人，死人不會說話！」最後，與家屬談完之後，林全離開前還向幾位家屬表示，我們會把事情釐清，會再跟大家說明。隨即步行離開，坐車離去。
除了林全到場致意，勞動部長林美珠與行政院發言人稍早也有出現，但對於媒體的詢問，僅說，不受訪。
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