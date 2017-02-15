花2億設看板？ 劉世芳：90％是朋友贊助

曾任高雄市副市長的民進黨立委劉世芳，展現角逐下屆高雄市長的旺盛企圖心。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-15 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕2018年百里侯選戰提前開打，民進黨內包括立委陳其邁、劉世芳、林岱樺、管碧玲、趙天麟等人，都表態參與高雄市長選舉。劉世芳今天北上接受廣播節目專訪，在訪問中澄清花2億元架設400多面看板的傳聞，並宣稱只要獲得民進黨提名參選高雄市長，就辭去立委職務。

劉世芳今天上廣播節目《蔻蔻早餐》，被主持人周玉蔻問到關於花2億元巨資設看板的傳聞時，澄清這不是事實，還反問「2億元，太扯了吧」、「是不是天龍國的算法？」劉世芳稱自己農曆年間開始設看板，90％以上都是朋友贊助，她真正花錢買的只有公車車體廣告。

劉世芳並表示，只要一獲黨內提名就會辭立委，「我想這是天經地義的」，她認為其他候選人也應該如此。而針對有傳言指新潮流為了牽制陳其邁，讓法務部長邱太三決定陳其邁父親陳哲男是否假釋，劉世芳也澄清說這個「想太遠、很扯」，反駁若邱太三有這種決定權，那前總統陳水扁早就放出來了。