頭份代表會副主席補選 陳學琳接任

2017-02-15 12:05

［記者許展溢／苗栗報導］頭份市民代表會副主席邱秀美，因涉詐欺案遭羈押，上月19日代表會提案罷免，今天上午代表召開臨時會補選副主席，開票結果出爐，代表共14名，一致投給連任5屆的代表陳學琳。陳學琳說，會全力協助主席溫俊勇監督市政。

邱秀美去年7月遭控以投資頭份路邊收費停車場、納骨堂等名義，向逾百人詐騙上億元，遭法院一審判決7年6個月，但邱秀美副主席職務仍在，頭份市代表會認為，此狀況讓選民對代表會信任度降低，因此提出罷免、補選。

今天上午所有代表全數出席，將票投給陳學琳。陳學琳表示，很感謝所有代表承讓，讓他有機會接任代表會副主席職務，相當高興外，接下來也要很有責任的，全力協助主席，一起監督市公所各項建設。

溫俊勇指出，邱秀美入監執行雖已確定，副主席也被卸下，但仍保有代表一職，如最後經法院判刑定讞，才會喪失代表職務。