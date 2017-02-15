3工會團體嗆：要給勞動部長補課

多個勞工團體15日至勞動部前召開記者會，為新任部長林美珠「迎新」，希望部長能確實了解重大爭議中勞工的心聲與訴求。（記者羅沛德攝）

2017-02-15 12:11

〔記者黃邦平／台北報導〕國道收費員自救會、復興航空企業工會、台鐵產業工會上午到勞動部前，向新任部長林美珠叫陣，細數新政府上台大半年來，他們的問題遲遲未獲解決，要給「蔡的部長補課」；指她是蔡英文的表姊，也取諧音，暗指她是勞工領域的「菜鳥」。

抗議團體還安排了行動劇，3人分別戴上總統蔡英文、勞動部長林美珠和次長郭國文的面具，安排工會團體幹部用嚴厲的口吻「上課」，林美珠「聽不懂」、蔡英文忙著跟川普通話、郭國文頻頻和工商界打電話中，演員身上的手機還接二連三掉到地上。

國道收費員自救會強調，1月19日勞動部開會，卻認為自救會成員領的補貼額度與非自救會差太多，強行調整，根本是違反去年8月的協議內容，是政府誠信跳票！

復興航空企業工會認為，公司11月底無預警解散，勞動部次長郭國文先說資方已準備足夠的資遣費與退休金，到現在強制協商都沒結果，政府根本是包庇資方。

台鐵產業工會指出，按照勞基法，國定假日若要挪移應經勞工同意，台鐵局從未辦到，現在大刀懲處春假休假員工，林美珠竟說尊重交通部，根本是政府帶頭違法。

抗議團體說，他們都屬於交通事業，但共同點是勞工身分，林美珠應該拿出新官的魄力，了解這些重大議題中勞工的訴求，不要把他們都推給交通部。

國道收費員自就會等三個工會團體到勞動部嗆聲，揚言要幫新部長「補課」。（記者黃邦平攝）

國道收費員自就會等團體安排行動劇嗆聲，戴面具扮演勞動部長林美珠（前排右起）、總統蔡英文、勞動部次長郭國文聆聽。（記者黃邦平攝）