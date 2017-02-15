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提案放寬遊覽車車齡限制遭批 葉宜津：有人在傷口上灑鹽

2017-02-15  12:01

〔記者王涵平／台南報導〕國民黨文傳會副主委李明賢批評民進黨籍立委提案放寬遊覽車車齡限制，立委葉宜津表示，車齡和安全並沒有絕對的關係，主要是要落實保養和管理，專家學者亦均如此認為。

葉宜津透過臉書發文指出，當初觀光局限制陸客團必須使用12年內的車輛，結果業者將本求利，大量買進便宜不安全的車種，反造成事故連連。《因此國民黨執政時即自己取消該等限制》。

她說，此次事故屬於重大不幸事故，其發生原因及責任歸屬，現均已進入司法調查程序，但卻有人以此做為政治鬥爭工具，根本是在傷口上灑鹽，無助於預防往後事故之發生。

葉進一步說明，遊覽車車齡按照法規規定，主管的交通部本來就沒有年限的限制，本人的提案主要是針對娃娃車和校車的部分規定，一樣為防止因為成本考量只購買便宜但安全堪慮的車，或乾脆不買校車完全委外，反而不安全。此法案根本尚未通過，尚在討論階段，和事件發生一點關係都沒有。

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  • 國民黨文傳會副主委李明賢批評民進黨籍立委提案放寬遊覽車車齡限制，立委葉宜津表示，有人以此做為政治鬥爭工具，根本是在傷口上灑鹽，無助於預防往後事故之發生。。（記者王涵平攝）

    國民黨文傳會副主委李明賢批評民進黨籍立委提案放寬遊覽車車齡限制，立委葉宜津表示，有人以此做為政治鬥爭工具，根本是在傷口上灑鹽，無助於預防往後事故之發生。。（記者王涵平攝）

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