農會選舉將至 1女子至關農門口舉牌

2017-02-15 12:06

〔記者王秀亭／台東報導〕各鄉鎮農會代表選舉將在19日舉行，今天上午一名女子現身關山鎮農會大樓舉牌，直指某位總幹事候聘人選欠錢不還，因擔心遭報復，隨後轉往關山派出所備案，遭點名的候聘人選表示，絕非事實，一切是選舉花招，要報警處理。

關山鎮農會大樓門口今天上午10時許，突然有名戴帽、口罩及太陽眼鏡的女子舉著紙牌，指稱某位總幹事候聘人選「欠我20年的400多萬元，何時還我？欠錢還錢！趕快還錢。」引起在地民眾關注。

該名女子舉牌後，隨即轉往關山派出所，向警方表示剛剛到農會做舉牌動作，擔心遭人挾怨報復，想要備案，但該女子未帶身分證明文件，或紙牌所指的金錢借貸資料，更無法指出誰要恐嚇她，警方表明無法受理後，女子隨即離去。

遭指名的總幹事候聘者低調地說，因對方蒙面，不知舉牌者是誰，選舉將屆，完全是對手陣營的選舉花招，對外也無欠錢一事，已經報警處理。