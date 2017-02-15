農會選舉將至 1女子至關農門口舉牌
2017-02-15 12:06
〔記者王秀亭／台東報導〕各鄉鎮農會代表選舉將在19日舉行，今天上午一名女子現身關山鎮農會大樓舉牌，直指某位總幹事候聘人選欠錢不還，因擔心遭報復，隨後轉往關山派出所備案，遭點名的候聘人選表示，絕非事實，一切是選舉花招，要報警處理。
關山鎮農會大樓門口今天上午10時許，突然有名戴帽、口罩及太陽眼鏡的女子舉著紙牌，指稱某位總幹事候聘人選「欠我20年的400多萬元，何時還我？欠錢還錢！趕快還錢。」引起在地民眾關注。
該名女子舉牌後，隨即轉往關山派出所，向警方表示剛剛到農會做舉牌動作，擔心遭人挾怨報復，想要備案，但該女子未帶身分證明文件，或紙牌所指的金錢借貸資料，更無法指出誰要恐嚇她，警方表明無法受理後，女子隨即離去。
遭指名的總幹事候聘者低調地說，因對方蒙面，不知舉牌者是誰，選舉將屆，完全是對手陣營的選舉花招，對外也無欠錢一事，已經報警處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 工商界新春團拜 大吐一例一休苦水
- 浩鼎案開庭 張念慈辯行賄電郵搞烏龍 檢察官反控說謊
- 醫學中心首創 成大醫院開辦信用卡繳費
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！
- 威后登運動畫刊封面
- 南投民宅火警 疑似電線走火
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 禽流感是候鳥帶病毒？野鳥學會說話了
- 華航達美合作備忘錄 3月中旬可望敲定
- MLB》薪資還是談不攏 最操強投出招抗議洋基
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 頭前溪畔遭傾倒不明化學溶劑 40度以上有爆炸之虞
- 本土政論名嘴汪笨湖 傳今晨病逝？
- 嘉義1314情人台 金婚夫妻說愛你
- MLB》金鶯王牌右肩不適 恐趕不上開季
- 李沛旭「肌」動修水電 簡宏霖被下禁鬍令
- 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
- MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季
- 50歲女星凍卵10年 考慮找「代孕」拚生子
- 宏達電去年每股虧損12.82元 今年可望縮小
- Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
- 玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
- 身心障礙者 僅0.7％就業機會
- 北市驚現「北美灰狼」?!真相是...
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 中南部空品不佳！ 敏感族群留意
- 減薪不可怕 郭阜林怕再受傷!
- 一窩通緝犯製毒！ 俏皮毒咖包吸年輕毒蟲
- 經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 網球》謝淑薇轟體育署：1200萬補助款根本沒看過
- 嘉義東石出海口 驚見20多袋死鴨
- 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：農會選舉將至 1女子至關農門口舉牌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分