與日核災區簽觀光協定 藍議員轟賴清德：你是日本人嗎？

南市國民黨團召開記者會，批評市長賴清德竟公開鼓勵市民前往日本核災區群馬縣觀光旅遊。（記者蔡文居攝）

2017-02-15 12:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，批評台南市長賴清德公開鼓勵台南市民前往日本核災區群馬縣觀光旅遊，質疑到日本核災區，難到不用吃、不用喝嗎？這對市民健康有益嗎？黨團書記長王家貞質疑說，「親愛的賴市長，你是日本人嗎？」

台南市政府網站上週六發布一則新聞稿指出，「為讓民眾體驗日本群馬縣水上町的日常生活、了解當地旅遊資訊，市府與水上町合作，於原台南州立農事試驗場宿舍群設立水上物語交流館，今（11）日舉行開幕式，同時，台南市旅行商業同業公會及水上町觀光協會在市長賴清德及水上町町長岸良昌見證下，簽定友好協定，未來將推動更緊密的觀光交流。」

今天，國民黨團書記長王家貞及黨團成員洪玉鳳、林燕祝、曾培雅、李中岑等人一起召開記者會批評說，群馬縣是屬於中央目前災核食品禁令規範的日本五個縣市之一，理應是受到規範，但「賴清德醫師」卻還大力推銷，鼓勵大家去群馬縣觀光旅遊，品嚐當地的美食。

王家貞質疑說，請問鼓勵大家去核災區旅遊，食用當地的食品，這有益健康嗎？「親愛的賴市長，你是日本人嗎？」

洪玉鳳嘲諷說，在賴市長眼內，台南人大家都是義和團的勇伯仔，百毒不侵，才會鼓勵大家去享用他們的水、食品，不然為何中央不敢開放，台南卻跑在前面呢？林燕祝則質疑「這樣有資格當台南市長？」國民黨團並呼籲台南市民不要到日本核災區觀旅旅遊。

衛生局副局長林碧芬則表示，水上物語交流館這項活動在台南展覽現場並沒有食品，只展出工藝品，而鼓勵大家體驗美景、美食則是一種外交禮儀。在日本只要檢驗合格的食品，都可銷往各地，而在日本可以流通的食品，均符合當地的健康安全規定。衛生局提醒大家去當地旅遊，不要買來路不明的水果，可以選擇在當地的合格市場購買。

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