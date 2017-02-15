連任有信心？柯文哲：剩下「六年」處理好文山區都更
2017-02-15 12:03
柯文哲希望花剩下的「六年」處理好文山區都更。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早10點主持文山區里長座談會，有里長抱怨文山區都更計畫朝令夕改，讓居民無所適從，希望讓用地成為公園及建區民中心，柯文哲回應，雖然時間無法掌握，但剩下的「六年」一定會儘快完成。
根據《聯合新聞網》報導，北市府今早舉行文山區里長座談會，有里長抱怨文山區萬美街二段與辛亥路四段路口處，原計畫要蓋國中，但因少子化原因而取消，郝市府時期計畫改興建調節池，但柯市府上任後又推翻計畫，稱市府政策因「改朝換代」而改變，對地方造成困擾，盼土地用途儘速定案。
台北市政府都市發展局表示，已有規畫設置公園，但因涉及土地權等複雜問題，加上需經內政部審議，都更速度可能沒辦法很快；柯文哲也說，計畫需送內政部審議，時間沒法掌握，但強調「我速度很快，不會這麼久，剩下的『六年』一定會儘快完成」，並要求都發局在6個月後報告計畫進度。
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