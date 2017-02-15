批國民黨鬥爭嚴重 詹啟賢自薦3沒1有

2017-02-15 12:01

［記者許展溢／苗栗報導］縣議員李文斌成立「阿斌哥愛心站」關懷弱勢長輩，4年多來志工們每天準備愛心便當近140份，前國民黨任副主席詹啟賢今天上午前往了解，致贈6000元加菜金。談到自己將參選國民黨主席及2020總統時，詹啟賢強調，在黨內他沒有任何包袱、恩怨與舊觀念，但有企業經營經驗，向里民直說，「黨要改變，就要選我」。

詹啟賢說，國民黨現在選總統、立委等什麼都輸，已經到這種地步，卻還學不會跟老百姓接近，根本沒用，更指黨內只會鬥來鬥去也同樣沒用。

詹啟賢表示，百姓對黨其實有很多期待，卻總是讓感受不到黨有做為，他認為，國民黨必須改變，不能只用嘴巴說，是要從內而外去做，無論想法或實際行動，及看事情角度都要跟百姓站在一起。

「一定要改變」，詹啟賢對著多位里民說，黨要改變卻不簡單，現在有條件的人選，就像他這樣的讀書人，自己多年來在黨內沒有任何包袱、沒有恩怨、沒舊觀念，也不跟其他人爭，自己有的是企業經營經歷，國民黨要改變，他是最適合人選也最有辦法。

當被問及黃復興黨部較傾向想要連任的主席洪秀柱時，詹啟賢直說不擔心，黨員們過去對國家貢獻很大，他們忠黨愛國，相信他們會從只要對國民黨、中華民國好的候選人，這個角度思考選擇。

近來傳出有酒店女子入黨，詹啟賢說，對黨很傷，因國民黨需要的是具政治理念的人入黨，他認為入黨程序、審核制度要重新建立，盼黨中央趕緊建立制度。

詹啟賢強調，黨內關係長期複雜，認為不要因為選舉造成分裂、長期對立，要把大家兜在一起，才會有希望，並說這是一條辛苦的路，但自己會勇敢承擔。