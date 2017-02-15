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汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在

2017-02-15  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖在去年12月傳出病重在成大醫院住院治療，自由台灣黨後援會辦公室主任、李登輝民主協會理事王壽國今日則在臉書上表示，汪笨湖於今晨8點拔管不幸辭世，但成大醫院不願證實，有匿名人士透露汪笨湖確實上午有拔管，不過目前尚未逝世。

成大醫院公共事務室指出，汪笨湖家屬要求保密病情消息，因此院方無法查詢狀況。有不具名成大醫院人士指出，家屬於今日上午同意為汪笨湖拔管，目前仍然健在。

汪笨湖於1953年出生，在2002年開始在年代電視台主持《台灣心聲》，打著百分百本土政論的招牌，得到許多台灣民眾支持，2011年時他轉任台灣番薯電視台董事長，主持多個政論節目。

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  • 名嘴汪笨湖驚傳今晨拔管，成大不具名人士透露確有此事，但汪笨湖目前還健在。（資料照，記者王藝菘攝）

    名嘴汪笨湖驚傳今晨拔管，成大不具名人士透露確有此事，但汪笨湖目前還健在。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 自由台灣黨後援會辦公室主任王壽國今日在臉書上表示，汪笨湖於今晨8點拔管不幸辭世，不過成大醫院匿名人士透露，汪笨湖有拔管但目前還健在。（圖擷自王壽國臉書）

    自由台灣黨後援會辦公室主任王壽國今日在臉書上表示，汪笨湖於今晨8點拔管不幸辭世，不過成大醫院匿名人士透露，汪笨湖有拔管但目前還健在。（圖擷自王壽國臉書）

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