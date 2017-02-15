台藏家庭政院前流淚控訴法律歧視、政府刁難

丈夫是西藏人的小禹（左）在行政院前流淚控訴，台灣法律不僅歧視西藏人，也歧視台灣人。（記者李欣芳攝）

2017-02-15 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕多位台藏家庭與白刷刷黑戶人權行動聯盟等成員上午赴行政院陳情，要求政府讓在台藏人配偶，可持政府開立的良民證，就地直接申辦居留證，而非由印度政府開立良民證，丈夫是西藏人的小禹流淚控訴說，當他們比照一般外配去申請居留證時，官方卻說原有的良民證已過期，必須重新再辦過，台灣的法律不僅歧視西藏人，連台灣人也歧視！

抗議者高喊「在台藏配，就地申辦」的口號，並提出具體訴求，強調藏人配偶為難民、無國籍者，務必考慮藏人的特殊處境，研擬相關辦法。關於申辦居留證應備文件之良民證，增加「可資證明五年無刑事紀錄的文件」為替代文件。

白刷刷黑戶人權行動聯盟專員鄭小塔、莊惠玲指出，去年底行政院正式廢除「持印度旅行證之國人藏族配偶申請居留聯合審查處理原則」，持印度IC之在台藏人配偶的居留權益，終於回歸比照外籍配偶的居留申請規定。但是，行政院、內政部移民署及外交部沒有公開並正式公佈，使得台藏家庭至今仍不確定自身權益。

白刷刷與台藏家庭因此要求，修法結果必須公告，並於官方網站，將每一個流程、所備文件詳細說明，並有中英藏文版。

他們並強調，行政院、內政部移民署及外交部在擬定程序及細節上，沒有考慮藏人配偶其難民、無國籍的特殊性，以及新舊法規銜接期間，已在台停留之藏人配偶的權益，仍對台藏家庭權益造成不利，抗議者因此要求，針對新舊法規銜接期間已在台的藏配，盡力促其就地申辦居留證，無須再出境。