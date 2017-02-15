2018、2020大選 郝：腦中只有「贏」一個字
國民黨主席參選人郝龍斌15日出席中興後援會成立大會，後援會由國民黨軍方、黃復興系統大老組成，總會長為國民黨前黃復興黨部主委王文燮擔任，退役上將許歷農擔任榮譽總會長，成員包括中華民國抗日戰爭協會理事長陳廷寵、前中央軍事院校校友總會理事長費鴻波、中華民國退伍軍人協會理事長高仲源及年金改革委員會軍方代表吳其樑等。（記者方賓照攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內軍方、黃復興系統大老在黨主席選舉挺郝龍斌，今早舉行中興後援會成立大會，宣示全力支持郝龍斌，郝龍斌致詞時強調，他未來做黨主席，腦中只有一個字，就是要「贏」，爭取2018年地方選舉、2020總統大選勝利，並重申，他不會參選2020年總統，「誰能贏、誰能帶領國民黨重返執政，就支持他。」
國民黨軍方、黃復興系統大老組成挺郝的中興後援會成立大會，由國民黨前黃復興黨部主委王文燮擔任總會長，退役上將許歷農擔任榮譽總會長，成員則有中華民國抗日戰爭協會理事長陳廷寵、前中央軍事院校校友總會理事長費鴻波、中華民國退伍軍人協會理事長高仲源及年金改革委員會軍方代表吳其樑等。
王文燮致詞時說，國民黨兩次失去執政權，第一次是因為自己不團結，第二次是因為黨內同志冷漠、無感，自己打敗了自己，是國民黨摧毀自己，不是民進黨比國民黨強，郝龍斌對於國民黨當前處境深刻了解，提出許多改革國民黨的見解和立場，所以支持郝龍斌。
郝龍斌致詞時說，國民黨的核心價值是捍衛中華民國，讓中華民國在世界上發光發熱，也是他重要的責任，而改造國民黨、超越民進黨，國民黨的最重要目標是贏得2018地方選舉、2020總統大選重返執政，所以要改變國民黨的宮廷、大老、一個人說了算的文化。
郝龍斌表示，國民黨針對任何議題都要拿出具體做法，爭取民眾認同，黨主席代表國民黨，也要能被社會大眾接受，國民黨才有可能重返執政，郝龍斌指出，他要是當黨主席，腦中只有一個字就是要「贏」，誰能贏就代表國民黨參選。
郝龍斌強調，2018地方選舉重點在台北、新北，若他當黨主席，沒拿到雙北就辭職下台，並聲言，2018若由他操盤，一定會讓首都光復，而2020他也不會參選總統，誰能贏就支持誰。
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標題：2018、2020大選 郝：腦中只有「贏」一個字
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