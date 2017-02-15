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週刊爆毆妻又打母 童仲彥：我媽很生氣...

2017-02-15  11:24

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議員童仲彥遭爆長期毆妻，被民進黨中評會開除黨籍，7年內不能代表民進黨參選公職。未料，此事未就此平息，週刊今日報導，妻子李秀環出面再爆料，童仲彥不僅毆妻，還打親生母親。對此，童仲彥今早在媒體LINE群組聲稱，此為不實訊息，盼大家別轉載。

童仲彥今早在媒體LINE群組回應此事，他表示自己的媽一大早看到ipad（新聞）很生氣、父親又中風，他先安撫一下家人，不實消息盼別轉載，童並認為此新聞太扯。

媒體詢問童仲彥是否要出面澄清，童先是表示「沈潛、忍耐是我的輔導課程之一，但這傷到家人，給我一點時間溝通，父親身體不好，怕他太激動」。

隨後，童仲彥透過媒體LINE群組，發表以「家暴是不可饒恕的錯」為題的正式聲明，並表示，本著認錯、懺悔的心情，利用休會期間，在老家陪中風父親、母親、女兒，彌補之前擔任民意代表期間，對家庭的虧欠。

童指出，「我願意接受李秀環女士的任何責備、指控與謾罵，痛自檢討改進」，但我絕無如李秀環女士所指對母親施暴之行為。父病、母老、幼女還在求學，希望能還他們平靜生活。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆%http://www.libertytimes.com.tw/Service/help.htm

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  • 台北市議員童仲彥。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北市議員童仲彥。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 童仲彥透過媒體LINE群組，發表以「家暴是不可饒恕的錯」為題的聲明。（記者何世昌翻攝）

    童仲彥透過媒體LINE群組，發表以「家暴是不可饒恕的錯」為題的聲明。（記者何世昌翻攝）

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