亞太爆發戰爭導火線？澳洲學者：就在台灣海峽

一名澳洲學者指出，比起中國在南海地區擴軍，他認為台灣海峽才是東亞最可能爆發戰爭的地方。（美聯社）

2017-02-15 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國在南海地區擴張武備，造成亞太局勢緊張，但有外媒報導指出，澳洲新南威爾斯大學的網路安全中心教授奧斯汀（Greg Austin）表示，比起中國在南海地區擴軍，他認為台灣海峽才是東亞最可能爆發戰爭的地方。

據《澳洲新聞網》報導，奧斯汀昨天在坎培拉舉行的一場研討會上，談到中國在南海造島一事，以及杜特蒂當選菲律賓總統與印尼極端主義勢力抬頭等問題，但他強調，台灣和一個中國政策對於北京當局來說才是亞太地區最重要的問題。

奧斯汀表示，如果中國政府認為台灣堅決擺脫一個中國的立場，中國便會動用武力。他還舉例，1995至1996年期間台灣政府試圖拉開與中國的距離，當時的北京當局就向台灣海域發射了飛彈進行武嚇。

報導也提到，奧斯汀還說，西方國家關注的焦點不應該只是中國試覬覦的南海，真正的問題是台灣海峽，雖然他認為東亞爆發衝突的可能性不高，但危機仍不容忽視，西方國家應考慮台海發生衝突的可能性。

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Taiwan not South China Sea could trigger war with China