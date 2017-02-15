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「愛黨就不要傷害黨」郝要柱立即制止黃復興

2017-02-15  11:19

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100位以上合格黨員的黨主席連署書，黨主席參選人郝龍斌今早痛批，黨代表代表黨內的民意，不是黨中央的下屬，黨主席洪秀柱應立即制止。

郝陣營今早由軍方、黃復興系挺郝的中興後援會成立大會，挺郝的國民黨黃復興黨部前書記長胡筑生受訪時表示，黃復興黨部的作為不僅是忠誠測試，還是開民主倒車，民主政黨任何人都可以去連署任何人。

胡筑生質疑，黃復興黨部說要連署100份黨主席連署書，「是要連署給誰？」誰都會想到是連署給現任黨主席，這對黨代表是非常沉重的負擔，而且是不該交付的任務。

郝龍斌受訪時則說，黃復興要求黨代表為黨主席選舉連署非常不妥當，黨代表並有沒有這樣的義務，就算黨代表願意，黨中央也沒有審核黨代表連署書的權利，黨中央應要有民主的概念，黨代表代表黨內的民意，不是黨中央的下屬，希望洪秀柱立即制止這件事。

至於媒體報導，台中有酒店小姐集體加入國民黨，郝龍斌指出，集體入黨、黑道入黨事件一日一爆，對國民黨的形象傷害非常大，黨主央應組織公正公平的評鑑委員會，由各參選人推派代表參加，釐清事情真相，對社會大眾做清楚說明，拉人頭、失人心對國民黨不值得，「愛黨就不要傷害黨」。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌15日出席中興後援會成立大會，向退役將官致意並說明參選理念。（記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌15日出席中興後援會成立大會，向退役將官致意並說明參選理念。（記者方賓照攝）

  • 針對黃復興黨部通令上繳百份黨主席連署書醫市，參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌（左）要求黨主席洪秀柱（右）制止此事。（資料照，記者朱沛雄攝）

    針對黃復興黨部通令上繳百份黨主席連署書醫市，參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌（左）要求黨主席洪秀柱（右）制止此事。（資料照，記者朱沛雄攝）

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