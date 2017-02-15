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提出冬季避養禽？林聰賢：未完全轉述的誤會

2017-02-15  10:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕禽流感疫情延燒，新任的農委會主委林聰賢今日強調，盼飼養500隻以下的業者也都能在室內飼養，提高防疫規格，「在候鳥越冬期間避開養禽」之說是外界未完全轉述的誤會。

林聰賢今日前來立法院拜會立委。他表示，禽流感在台灣每年都會發生，農政機關當然會採取高規格輔導業者防疫，最重要的就是要維護人身安全。

他說，許多500隻以下的小型業者採取開放式飼養，風險較高，如果沒有能力採取最高的防疫規格，也要有風險管理的選項。輔導部分業者在候鳥越冬期間避免飼養，就是一種風險管理的方式。

林聰賢指出，還是希望所有業者都能改採室內飼養；日韓雖有爆發禽流感，也還沒達到禽傳染的程度。

他認為，應該是媒體關心這個議題，卻沒完全轉述，才產生誤會。

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  • 林聰賢強調，盼飼養500隻以下的業者能在室內飼養，提高防疫規格，「在候鳥越冬期間避開養禽」之說是外界未完全轉述的誤會。（資料照，記者簡惠茹攝）

    林聰賢強調，盼飼養500隻以下的業者能在室內飼養，提高防疫規格，「在候鳥越冬期間避開養禽」之說是外界未完全轉述的誤會。（資料照，記者簡惠茹攝）

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