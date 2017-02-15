黃復興通令繳連署書惹「義」中常委要求調查究責

近日傳出黃復興黨部通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，必須提出100份連署書而遭質疑，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨（見圖）揚言將在今日下午中常會中，要求黨中央調查並追究責任。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-15 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100位以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨今日上午指出，他將在下午中常會中要求黨中央，調查黃復興黨部並追究責任。

姚江臨表示，黃復興只是國民黨轄下的一個黨部組織，不是黨中之黨，而且沒有一個政黨的黨內選舉會有兩套作法，洪秀柱最近一再重申要公平、公正、公開辦理選務，接受外界檢驗，卻縱容黃復興黨部做這些小動作，實在很糟糕。

姚江臨還說，上週黃復興才被外界質疑在內部下令如果不挺洪就開除，黨中央也做了嚴正澄清，黃復興系統作法仍明目張膽，完全不把黨的紀律當一回事，公然違反黨主席的命令，因此他會在下午中常會上要求黨中央，針對黃復興幹部進行調查，並追究相關人員責任。

對於黃復興作法引發爭議，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，黨中央會再進一步了解黃復興幹部的「起心動念」。

不過，他也強調，黃復興黨部應該是為了避免國民黨被邊緣化，而要求轄下黨代表參選人能紮實的接觸基層黨員，凝聚向心力，但這樣的作法似乎引起其他擬參選人瓜田李下的感受，動機雖然良善，但作為引起爭議，因此必要時會請黃復興黨部出面說明。