黃復興通令繳連署書惹「義」中常委要求調查究責
2017-02-15 10:42
近日傳出黃復興黨部通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，必須提出100份連署書而遭質疑，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨（見圖）揚言將在今日下午中常會中，要求黨中央調查並追究責任。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100位以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨今日上午指出，他將在下午中常會中要求黨中央，調查黃復興黨部並追究責任。
姚江臨表示，黃復興只是國民黨轄下的一個黨部組織，不是黨中之黨，而且沒有一個政黨的黨內選舉會有兩套作法，洪秀柱最近一再重申要公平、公正、公開辦理選務，接受外界檢驗，卻縱容黃復興黨部做這些小動作，實在很糟糕。
姚江臨還說，上週黃復興才被外界質疑在內部下令如果不挺洪就開除，黨中央也做了嚴正澄清，黃復興系統作法仍明目張膽，完全不把黨的紀律當一回事，公然違反黨主席的命令，因此他會在下午中常會上要求黨中央，針對黃復興幹部進行調查，並追究相關人員責任。
對於黃復興作法引發爭議，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，黨中央會再進一步了解黃復興幹部的「起心動念」。
不過，他也強調，黃復興黨部應該是為了避免國民黨被邊緣化，而要求轄下黨代表參選人能紮實的接觸基層黨員，凝聚向心力，但這樣的作法似乎引起其他擬參選人瓜田李下的感受，動機雖然良善，但作為引起爭議，因此必要時會請黃復興黨部出面說明。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 提出冬季避養禽？林聰賢：未完全轉述的誤會
- 黃復興通令繳百人連署書 郝辦質疑
- 被爆連自己的母親也打？ 童仲彥：太扯了啦
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 亞羽混團賽 我今首戰港
- MLB》春訓都開跑 酒駕姜正浩還沒歸隊
- 拜年看板被拆 冬山鄉長批找碴
- 專攻偏遠小國 這台商在東協被稱「尿布王」
- 爭取高雄第三條捷運 市籍綠委有志一同
- 傳統領域劃設辦法上路 原民團體、立委不買帳
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣
- 中南部空品不佳！ 敏感族群留意
- 李宓情人節開趴 暗夜密會高宇橋
- 女大生成SM性奴 被逼公然口交
- （影音）田馥甄開金口 深情演繹《美女與野獸》主題曲
- NBA》騎士教頭想輪休被詹皇打槍：退休即是休息
- 網球》謝淑薇轟體育署：1200萬補助款根本沒看過
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練
- 拚垃圾減量 台東擴大限塑
- 男子摔落溪洲大橋 意識不清送醫急救
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 馬總︰助拳殷仔 看重沃奎茲
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 南投民宅火警 疑似電線走火
- 阿信潮牌被爆抄襲 拉政府背書這麼說...
- （影音）林大晉不怕過氣 情人節甜唱「永恆」獻粉絲
- 凱撒飯店群進駐新板特區 6月試營運
- MLB》田澤純一轉戰馬林魚 有陳偉殷在很安心
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 劣！漆彈玩家爽對戰 彈洗國定古蹟
- 台積電配現金股利7元 歷年最高
- 友達去年EPS0.81元 今年景氣逐季向上
- 小型作業所 場地尋覓遇難題
- 經典賽》蔣智賢滿貫砲 我赴澳全勝而歸
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 「六月天」小學生樂團 最愛不是五月天
- 冰封合歡山 雪雕、霧淞驚豔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黃復興通令繳連署書惹「義」中常委要求調查究責
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分