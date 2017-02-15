鼓勵30歲以下青年參與 新力量青年政治營即起報名

立委林俊憲（右立）舉行新力量青年政治營，鼓勵三十歲以下青年參加。（圖由林俊憲服務處提供）

2017-02-15 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕立委林俊憲將於二二八紀念假期在南市大內區的走馬瀨農場舉行「新力量青年政治營」，歡迎30歲以下有志青年或大專院校在學生（含研究所、待入學的高中職畢業生）或應屆畢業生參加，即日起受理報名，名額60人，額滿截止。

林俊憲表示，年輕人最大優點在於他們充滿熱情、散發活力，懷抱理想又有創意方法嘗試去實踐，他舉辦多次青年政治營以來，當中有幾位能力優秀的年輕人加入俊憲團隊，在俊憲團隊中，年輕人已佔很大比例，這樣的團隊組成，一方面讓團隊充滿年輕人活力與衝勁，資歷較豐富的同仁也能適時指引方向、傳承自身經驗。

他說，今年新力量青年政治營是第4屆舉行，以後會一直辦下去，期待每一次的理念分享，都能帶動一代又一代的年輕人投入改革，形成一股源源不絕的的新力量，一起讓台灣更好。

此次師資，除了賴清德市長與立委林俊憲，還有黃建龍（台南公民智庫執行長）、丁允恭（高雄市新聞局長）、黃帝穎（民進黨法律顧問）、鍾年晃（知名媒體工作人）等講師。

青年政治營舉辦時間為2月25日（週六）至27日（週一）3天2夜，地點在走馬瀨農場，報名費1500元（含保證金1500元，全程參與全額退費），報名網址第四屆新力量青年政治營。