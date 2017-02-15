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黨主席之爭王金平挺誰？ 高層分析「政治利益」

王金平支持哪位黨主席候選人備受關注。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-15  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉相當激烈，被視為本土派指標、立委王金平支持誰備受關注，藍營幕僚分析，由於長期競爭的關係，讓王金平對吳敦義有戒心，但又不得不維持禮貌，總體看來，王金平和詹啟賢交情最好，但政治利益來看，支持詹對王不是個好決定。

《鏡週刊》報導，藍營幕僚認為，郝龍斌是王金平最有利的合作對象，郝家缺乏本土派背景的支持，如果王金平願意加持，一定如虎添翼，這個人情郝龍斌不得不還，不過郝龍斌在吳敦義宣布參選後就陷入苦戰，王金平不得多多考慮。

藍營黨務高層指出，王金平向來是助強不助弱，雖然現在王金平強調保持中立，在這些候選人領表確定參選後，會進行民調，王也有自己的民調評估，很可能在最後階段再表態支持民調高的候選人。藍營黨務高層分析，從選舉利益來看，王金平最後關頭的選擇，將會關係到是否維持王的政治生命。

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相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱 王金平 詹啟賢 郝龍斌
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