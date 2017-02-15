被爆連自己的母親也打？ 童仲彥：太扯了啦

2017-02-15 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥涉入家暴和外遇風波，現在又被妻子李秀環在《壹週刊》爆料，當她被童仲彥毆打時童母出來勸架，結果童仲彥竟然連自己的母親也一起打，童今日聽到消息後，連忙澄清這是不實消息，並直呼「太扯了啦」。

據《聯合報》報導，童仲彥表示母親今早看到週刊登出此事後相當生氣，他現在正忙著安撫家人的情緒，並強調這是不實消息，期盼各界不要轉載該篇新聞。

至於是否要站出來鄭重澄清？童仲彥指出，自己目前需要學習忍耐，希望外界能給他一些時間和家人溝通，畢竟他父親中風身體不好，擔憂老父情緒會過於激動。