邱惠美對決李婉鈺？ 童仲彥幫她回答！

傳出邱惠美在明年將會投入2018年新北市議員選戰，和李婉鈺對決。（合成照，左為資料照，右取自童仲彥臉書）

2017-02-15 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕被台北議員童仲彥在記者會上告白的邱惠美，傳出在明年將會投入2018年新北市議員選戰，和李婉鈺對決，不過，童仲彥指出，他和李婉鈺是好朋友，不可能派助理去搶她的票。

上週《時報周刊》報導，童仲彥為邱惠美在新北市板橋區設立的服務據點，跟李婉鈺服務處距離不遠，地方盛傳，邱主任可能投入2018選舉，大戰李婉鈺。

《鏡週刊》報導，童仲彥解釋，是因為選民家裡如果有喪事，也會選擇到板橋的殯儀館，他當時想邱和她哥哥經營殯葬會館，才會找她當新北服務處主任，主要是希望讓家裡有喪事的選民可以有休息的地方。童仲彥強調：「我和李婉鈺是好朋友，怎麼可能派助理去搶她的票！」

面對家暴、邱惠美的風波，童仲彥則是說，他決心反省和懺悔，雖然爸媽都要他不要再從政，也叫他辭議員，但他覺得不能辜負選民的託付，打算做完兩年。