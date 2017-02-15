中國人call in《美國之音》挺台灣不要接受「一個中國」...

2017-02-15 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕台美國會議員聯誼會正在美國訪問，成員之一民進黨立委王定宇在華盛噸接受《美國之音》訪問，還接受call-in，結果，多數中國閱聽人都要台灣不要接受「一個中國」。

台美國會議員聯誼會成員跨黨派，拜會美國參眾議院議員與行政部門，希望透過交流傳達「台灣真實的聲音」，同時希望了解美方的態度與訊息。王定宇在臉書上po出拜會行期，昨天上午拜訪了美國國會重量級眾議員，包括外交委員會主席Ed Royce、亞太委員會主席Ted Yoho；下午則拜訪美國參議院的重要參議員，包括參院外交委員會民主黨首席議員Ben Cardin、Steven Daines、Bill Cassidy等。

王定宇還在行程中抽空接受《美國之音》訪問，與來自中國的閱聽人，討論「不接受一個中國政策」，蠻有趣的是叩應的中國人，多數都要台灣不要接受「一個中國」。