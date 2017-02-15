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黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」

2017-02-15  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選局除「賢瑜郝吳柱」表態角逐，近期還傳出前立委潘維剛也有意參選，主席寶座搶得兇，卻因殺警案嫌犯萬少丞申請入黨掀起波瀾，媒體今再爆，主席擬參選人不僅拉黑幫，還從八大行業找黨員，連酒店幹部都戲稱「團購」酒店妹入黨。

《周刊王》報導，去年底、今年初，有上千名八大行業從業人員陸續「被團購」加入國民黨，其中以酒店妹為大宗，酒店幹部不諱言「反正黨費有人買單，我們只是做面子給特定候選人」。

報導指出，台中「金錢豹」老板袁昶平坦言，確實有一名藍營大老找他幫忙，至於要幫哪位候選人，他未正面回答。除了金錢豹系列，大台中另外兩大酒店系列「海派」與「紫爵」也傳出已承諾支持該名候選人。

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  • 國民黨主席洪秀柱（右二）、國民黨副主席郝龍斌（右一）與前副總統吳敦義（左）一同出席活動。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席洪秀柱（右二）、國民黨副主席郝龍斌（右一）與前副總統吳敦義（左）一同出席活動。（資料照，記者王藝菘攝）

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