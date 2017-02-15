李秀環驚爆 童仲彥打他老母...

李秀環透露，童仲彥連自己媽媽都打。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-15 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被妻子李秀環指控家暴，沒想到他又被爆，除了打老婆，連自己的媽媽都打！週刊報導，李秀環透露，被童仲彥打的時候，童的媽媽急忙出來制止，但童仲彥照打不誤，連童母都被揍；李秀環痛批，看到童仲彥在農曆年後開記者會認錯，那根本就是演戲！

《壹週刊》報導，李秀環說，2014年11月28日也就是九合一選舉投票日的前一天，當天晚上童仲彥又和她吵架，一路吵回家還不肯罷休，回家就開始動手拳打腳踢，當時婆婆為了選舉投票，特地帶著童和前妻生的女兒北上住在家裡，一見到她被揍，連忙出來抱住她，要童仲彥別再打了。

李秀環透露，婆婆抱著她，但童根本不管，也一起打，最後婆婆受不了，只好大喊要童的國小女兒出來制止爸爸，女兒出來見到這個畫面立刻嚇哭，求爸爸別打了。李秀環指出，童很疼愛女兒，雖然當下沒有立刻停止，但後來慢慢緩和，打完後就跑到房間呼呼大睡。

第二天婆婆撥開後面的頭髮給童仲彥看，對著他說「你看看你做的，我的頭都被你打腫了，你不能再這樣了」，但童仲彥沒回答也沒道歉。對此《壹週刊》求證童仲彥，不過童仲彥都沒接電話，尚未回應。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆