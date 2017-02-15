快訊明華園愛的波麗路台中登場
李秀環驚爆 童仲彥打他老母...
2017-02-15 07:07
李秀環透露，童仲彥連自己媽媽都打。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被妻子李秀環指控家暴，沒想到他又被爆，除了打老婆，連自己的媽媽都打！週刊報導，李秀環透露，被童仲彥打的時候，童的媽媽急忙出來制止，但童仲彥照打不誤，連童母都被揍；李秀環痛批，看到童仲彥在農曆年後開記者會認錯，那根本就是演戲！
《壹週刊》報導，李秀環說，2014年11月28日也就是九合一選舉投票日的前一天，當天晚上童仲彥又和她吵架，一路吵回家還不肯罷休，回家就開始動手拳打腳踢，當時婆婆為了選舉投票，特地帶著童和前妻生的女兒北上住在家裡，一見到她被揍，連忙出來抱住她，要童仲彥別再打了。
李秀環透露，婆婆抱著她，但童根本不管，也一起打，最後婆婆受不了，只好大喊要童的國小女兒出來制止爸爸，女兒出來見到這個畫面立刻嚇哭，求爸爸別打了。李秀環指出，童很疼愛女兒，雖然當下沒有立刻停止，但後來慢慢緩和，打完後就跑到房間呼呼大睡。
第二天婆婆撥開後面的頭髮給童仲彥看，對著他說「你看看你做的，我的頭都被你打腫了，你不能再這樣了」，但童仲彥沒回答也沒道歉。對此《壹週刊》求證童仲彥，不過童仲彥都沒接電話，尚未回應。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 【愛讀書】 《巴黎評論．作家訪談錄Ι、ΙΙ》
- 不願戴口罩寫生 畫家挺反空污
- 收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告
- 悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 樂當小媽 透視主播被爆秘嫁百億富商
- 發展登山經濟 政院東服中心積極
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 深坑驚傳警匪追逐！ 酒駕不停撞壞路旁賓士
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 拚垃圾減量 台東擴大限塑
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 〈美味教室〉手感義大利麵
- 遊覽車司機連上16天班 女兒一句話道盡辛酸...
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 日團「愛的魔幻」受邀大港開唱
- 台東地區農會理事長改選 兩派角力
- 機場捷運 明起開放自由試乘
- 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
- 美股續漲 連4天創新高
- 冰封合歡山 雪雕、霧淞驚豔
- 雕塑家李良仁逝世 作品全國看得到
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 恰恰坦白 台日賽前「來不及調」
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 《健康充電站》飲食營養講座
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 無子宮人妻女星 砸430萬拚子失敗
- 踏勘八通關越道 寫布農族史觀
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 朵思／靜靜透視 － 致大犬
- 老市長女兒 官邸重溫愛情故事
- 榮民之家將遷建 原址市地重劃
- 《焦點評論》書香拼圖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李秀環驚爆 童仲彥打他老母...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分