北市議會桃花窟 緋聞議員的情人節這樣過…
〔記者何世昌、郭安家／台北報導〕台北市議會從去年底到今年初，議員不分藍、綠、黃，接連爆出多起緋聞，議會被戲稱為「桃花窟」。今天是西洋情人節，僅國民黨市議員李新、民進黨市議員王世堅大方承認約會規劃，分別要與女友、老婆度過；其他曾傳緋聞的市議員則態度低調。
李新大方認愛 王世堅與妻女吃燭光餐
國民黨市議員李新2014年遭週刊爆料，已悄與元配離婚3年，身邊女伴換為美體考究國際股份有限公司董事長郭新政，李便大方承認「郭姐」就是女友。李新前天親自到誠品購買Godiva巧克力，作為情人節禮物；他強調，該準備的還是要準備，不能忘記，也提醒台灣男人，切勿因交往久了就讓互動「乏善可陳」，不然等男方年紀大了就慘了！
民進黨市議員王世堅也被抓包曾8年來偷吃同一人，2014年被媒體直擊帶著前助理「小文」上摩鐵，被網友虧「問世堅情是何物？」去年5月王世堅宣布已經和女友分手。王世堅昨說，老婆本來要求情人節赴29年前約會第一次吃的西餐廳「亞里士」，但後來選擇「波麗露」；今晚沒有準備鮮花，僅帶著現世情人妻子、前世情人女兒一起吃飯，「我命好，太太個性很好、寬容大度」。
陳彥伯情斬骨感妹 童仲彥孤身返鄉
新黨市議員陳彥伯去9月爆出與國安局官員「骨感妹」黃敬琳發生婚外情；陳事後表示和黃女已無聯絡。記者今日直擊陳彥伯與1名瘦小大眼女子共同進出議會，陳立即表明「她是我太太啦！」，並透露情人節沒什麼規劃，外面人很多，出去吃飯不方便，要在家與太太一起過。
無黨籍市議員童仲彥春節前被爆料毆妻，還在澄清記者會上向前主任邱惠美告別，日前傳出邀妻子李秀環吃年夜飯遭拒。情人節，童仲彥接到電話表示，回竹南老家跟家人過，接著強調「這沒有什麼吧！」至於情人節是否與妻子通話、傳簡訊，童仲彥僅表示「現在沉潛懺悔」，不願多談近況；談到邱惠美，童則說「很久沒聯絡了」。
許淑華赴高雄與友聚會
國民黨市議員戴錫欽則與民進黨同選區市議員許淑華，前年在車內密會，被媒體拍到相互依偎畫面；戴錫欽當時強調兩人討論市政議題，但去年6月許淑華再被媒體直擊6天內探病戴4次，2人還雙雙將車停在寒士艾美停車場，至隔天早晨未離去，而戴錫欽則在去年7月與妻子離婚。許淑華說，今去高雄跟一堆朋友聚會；戴錫欽則未接電話。
國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有3女的國民黨市議員吳志剛，今年初遭週刊爆料，2年前認識張姓櫃姐後，不惜拋妻棄女搬到外面居住。但吳志剛截至截稿前未接電話，無法得知情人節究竟是與櫃姐共度，還是和老婆修復關係？
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 金正男遭女特工「蓋布袋」 送醫途中身亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 澳洲媽自助結帳鑽漏洞 複印低價條碼「省錢」
- 紐約時裝週 雪地海灘鬥美─Raf Simons轉進Calvin Klein首戰 Tommy Hilfiger加州創意秀即看即買
- 辦公椅競速賽 下月屏東比快
- 桃源創作獎 獎金翻倍到30萬
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 核廢集中貯存 疑為規避最終處置場公投
- 不老志工春風化雨 要走唱51個監所
- 國道33死遊覽車禍 2倖存者逃死劫的原因是...
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 深坑驚傳警匪追逐！ 酒駕不停撞壞路旁賓士
- 台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
- 出遊遇翻車死劫 女大生家門外掛喪事通知 鄰居哀戚
- 鴨鵝不分、候鳥監測不足 專家轟農委會欺上瞞下
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 社論》何止軍事部門需要兵推？
- 募二手玩具 屏市物流中心開張
- 高雄枯水期火災多得嚇人 二月增加三成！
- 東琉旅服中心還沒成夜色新景點…屏東縣府擬和得標商解約
- 病毒性腸胃炎肆虐 一人得病全家遭殃
- 公開了！邵雨薇深情對望「張立昂」 近萬粉絲都瘋了
- 15黑板樹遭砍 公親寮追凶
- 建20年未完工 福龍寶塔今法拍
- 籃球》進軍NBA有譜？傳金塊有意網羅歐洲最佳控衛
- 〈廢核救家園〉製造核災已復原 強迫居民返鄉
- 網爆料熊貓口吐白沫 中國動物園：正常現象
- 制伏全聯菜刀匪 3勇士婉謝表揚
- 老婆和老闆打麻將 夫持榔頭砸他公司
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 纖細楊乃文海邊工作險被吹走 走一步就退三步
- 社民黨拿下新總統 聲勢直逼梅克爾
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 自由廣場》川習通話 美國導演
- 遊日出車禍 台師大女博士生不治
- 全球經濟指標轉正 台灣下半年轉好
- 夜店殺警案 劉芯彤產後首度出庭
- 國姓雙雄對決總幹事 「外鄉人」說惹議
標題：北市議會桃花窟 緋聞議員的情人節這樣過…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email