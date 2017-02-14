北市議會桃花窟 緋聞議員的情人節這樣過…

2017-02-14 23:40

〔記者何世昌、郭安家／台北報導〕台北市議會從去年底到今年初，議員不分藍、綠、黃，接連爆出多起緋聞，議會被戲稱為「桃花窟」。今天是西洋情人節，僅國民黨市議員李新、民進黨市議員王世堅大方承認約會規劃，分別要與女友、老婆度過；其他曾傳緋聞的市議員則態度低調。

李新大方認愛 王世堅與妻女吃燭光餐

國民黨市議員李新2014年遭週刊爆料，已悄與元配離婚3年，身邊女伴換為美體考究國際股份有限公司董事長郭新政，李便大方承認「郭姐」就是女友。李新前天親自到誠品購買Godiva巧克力，作為情人節禮物；他強調，該準備的還是要準備，不能忘記，也提醒台灣男人，切勿因交往久了就讓互動「乏善可陳」，不然等男方年紀大了就慘了！

民進黨市議員王世堅也被抓包曾8年來偷吃同一人，2014年被媒體直擊帶著前助理「小文」上摩鐵，被網友虧「問世堅情是何物？」去年5月王世堅宣布已經和女友分手。王世堅昨說，老婆本來要求情人節赴29年前約會第一次吃的西餐廳「亞里士」，但後來選擇「波麗露」；今晚沒有準備鮮花，僅帶著現世情人妻子、前世情人女兒一起吃飯，「我命好，太太個性很好、寬容大度」。

陳彥伯情斬骨感妹 童仲彥孤身返鄉

新黨市議員陳彥伯去9月爆出與國安局官員「骨感妹」黃敬琳發生婚外情；陳事後表示和黃女已無聯絡。記者今日直擊陳彥伯與1名瘦小大眼女子共同進出議會，陳立即表明「她是我太太啦！」，並透露情人節沒什麼規劃，外面人很多，出去吃飯不方便，要在家與太太一起過。

無黨籍市議員童仲彥春節前被爆料毆妻，還在澄清記者會上向前主任邱惠美告別，日前傳出邀妻子李秀環吃年夜飯遭拒。情人節，童仲彥接到電話表示，回竹南老家跟家人過，接著強調「這沒有什麼吧！」至於情人節是否與妻子通話、傳簡訊，童仲彥僅表示「現在沉潛懺悔」，不願多談近況；談到邱惠美，童則說「很久沒聯絡了」。

許淑華赴高雄與友聚會

國民黨市議員戴錫欽則與民進黨同選區市議員許淑華，前年在車內密會，被媒體拍到相互依偎畫面；戴錫欽當時強調兩人討論市政議題，但去年6月許淑華再被媒體直擊6天內探病戴4次，2人還雙雙將車停在寒士艾美停車場，至隔天早晨未離去，而戴錫欽則在去年7月與妻子離婚。許淑華說，今去高雄跟一堆朋友聚會；戴錫欽則未接電話。

國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有3女的國民黨市議員吳志剛，今年初遭週刊爆料，2年前認識張姓櫃姐後，不惜拋妻棄女搬到外面居住。但吳志剛截至截稿前未接電話，無法得知情人節究竟是與櫃姐共度，還是和老婆修復關係？