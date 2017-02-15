全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答

2017-02-15 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕我國是否該正名制憲、更改國號是各黨派長年爭論的話題，台聯北市議員陳建銘表示，若問「全世界人口最多的是哪個國家」，答案是中華民國，因為包括台灣、外蒙古和中國，這是個笑話，希望大家能認清，面對時代改變。

陳建銘在14日播出的《政經看民視》節目中表示，全世界都認同一中，我們再說我們是中華民國，會讓國際社會誤解「台灣是中國的一部分」，現在政府應該告訴所有民眾，我們的國家有機會變更名稱為台灣，領土就是台澎金馬，未來在國際社會才有生存空間；如果抱持著中華民國憲法不改變，永遠都沒有機會，因為全世界都認同一中。

陳建銘問主持人彭文正，「全世界人口最多的國家是哪一個？」，彭直呼一定有陷阱，不敢回答，民進黨立委鄭運鵬幫忙回答「中國」，陳建銘駁斥「不對，是中華民國」，因為中華民國包括台灣、外蒙古和中國，這就是笑話，希望大家能夠認識清楚，不要再背負舊包袱，應該面對新的時代改變。

鄭運鵬則說，民進黨現在的主流意見就是台灣前途決議文，即台灣是一個主權獨立的國家，依據目前憲法叫中華民國，若要改變由公民決定，不管執政前執政後，這十多年來民進黨就是這樣的意識形態。他坦言，自己嚴格來說就是「華獨」，可以接受中華民國是主權獨立國家的狀況，但若大家決定要正名制憲而必須戰爭，他也會去打。