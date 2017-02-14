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被追問「228兇手是誰？」 國民黨的他沉默了...

2017-02-14  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨表示，有關二二八和白色恐怖的轉型正義都已經做了，現在黨產會「還在搞東德、南非的轉型正義」，是時代錯誤。不過，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天被問到二二八的真相為何、兇手是誰，卻沉默不語，不願回應。

民視《政經看民視》節目今晚討論轉型正義，社民黨全國委員苗博雅表示，馬英九說轉型正義現在不該做，但轉型正義的三項內涵「真相、正義、和解」，台灣現在到底做到哪一項？她詢問在場的國民黨文傳會副主委洪孟楷，二二八跟白色恐怖的兇手是誰？誰該為二二八跟白色恐怖負最大責任？

洪孟楷不願正面回應，強調這是歷史觀點，苗看到的史料是片面或全面？他說，政府持續把二二八和白色恐怖的史料完整公開，這才是重點，絕對不要讓二二八或白色恐怖變成政黨消費的工具，為什麼國民黨講的真相就不叫真相，民進黨講的真相才叫真相？

民進黨立委吳秉叡詢問，「你說國民黨二二八的真相我們不了解，那請問國民黨二二八的真相是什麼？」

苗博雅見洪孟楷不願回答，連忙表示，她知道洪孟楷有難處，身為國民黨文傳會副主委不能直接在節目上說「蔣介石父子該負最大責任」，這沒關係，但她要告訴大家，馬英九說轉型正義是時代錯誤，其實錯誤的是馬前總統。洪孟楷聽聞面帶微笑，不發一語。

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  • 國民黨文傳會副主委洪孟楷在電視節目中被問到二二八的兇手是誰？他沉默不語，不願正面回應。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會副主委洪孟楷在電視節目中被問到二二八的兇手是誰？他沉默不語，不願正面回應。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 228 二二八 政經看民視 洪孟楷 苗博雅 轉型正義 馬英九
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