快訊明華園愛的波麗路台中登場
被追問「228兇手是誰？」 國民黨的他沉默了...
2017-02-14 21:53
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨表示，有關二二八和白色恐怖的轉型正義都已經做了，現在黨產會「還在搞東德、南非的轉型正義」，是時代錯誤。不過，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天被問到二二八的真相為何、兇手是誰，卻沉默不語，不願回應。
民視《政經看民視》節目今晚討論轉型正義，社民黨全國委員苗博雅表示，馬英九說轉型正義現在不該做，但轉型正義的三項內涵「真相、正義、和解」，台灣現在到底做到哪一項？她詢問在場的國民黨文傳會副主委洪孟楷，二二八跟白色恐怖的兇手是誰？誰該為二二八跟白色恐怖負最大責任？
洪孟楷不願正面回應，強調這是歷史觀點，苗看到的史料是片面或全面？他說，政府持續把二二八和白色恐怖的史料完整公開，這才是重點，絕對不要讓二二八或白色恐怖變成政黨消費的工具，為什麼國民黨講的真相就不叫真相，民進黨講的真相才叫真相？
民進黨立委吳秉叡詢問，「你說國民黨二二八的真相我們不了解，那請問國民黨二二八的真相是什麼？」
苗博雅見洪孟楷不願回答，連忙表示，她知道洪孟楷有難處，身為國民黨文傳會副主委不能直接在節目上說「蔣介石父子該負最大責任」，這沒關係，但她要告訴大家，馬英九說轉型正義是時代錯誤，其實錯誤的是馬前總統。洪孟楷聽聞面帶微笑，不發一語。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 熱比婭訪台告吹 台聯譴責「特定人士從中作梗」
- 車禍司機疑過勞 呂秋遠嘆：台灣勞工是「工蟻」？
- 總幹事單一遴聘 台東縣這個農會基層選舉卻很激烈
- 仁愛醫院新北女傷者 朱立倫探視打氣
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 趁燈會敲竹槓？ 計程車資500元變2700元
- 賞櫻專車回程視訊 成母子最後對話
- 全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價
- 4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚
- 賞櫻車禍最年輕死者 崇右提前發畢業證書
- 石門水庫再探底 蓄水率降到6成1
- 武陵賞櫻團超夯 一票難求
- 司機超時工作？旅行總會：上班16天不等於開車16天
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 重新開幕僅半年 香雞城下週日停業另覓新址
- 國5重大車禍意外 中華科大女生傷勢穩定
- 稱司機休息2天遭打臉 旅遊公會改口：資料有誤
- 水耕玫瑰 埔里花農科技栽培拚出路
- 國五重大車禍 傷者送汐止國泰
- 好美！玉山雪景映日如畫 雪厚最高8公分
- 胡宇威情人節做這件事 一開始緊張之後舒服
- 中等學校運動會開幕 持牌手不耐曬昏倒
- MLB》皇家再補先發 3.7億簽小熊重要戰將
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 偷教會東西…先求土地公保庇
- 關貿2任馬派董座 陷西進泥淖
- 自由廣場》律師代表 年齡是個問題
- 友力通運遊覽車被撤照 黃姓負責人︰了解中
- 槿汐姑姑挺9個月孕肚 甜喊明年3人過情人節
- 方美霞參加賞櫻團遇死劫 鄰居訝異、難過
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 防杜山老鼠守護傳統領域 部落巡山隊夜擊
- 猛虎逃離保護區殺6人 遭村民捕獲送往動物園
- 一日遊成末日遊 檢察官要替33條冤魂找真相！
- Outside》南森護照：這本Passport，拯救了45萬名難民
- 宏達電去年每股虧損12.81元 今年虧損可望縮小
- 古天樂耗時巨資拍科幻片 找劉青雲擊敗外星怪獸
- 遊覽車事故釀32死 行政院：下午將解剖駕駛遺體
- 搶救賞櫻團翻車 消防隊員驚見死者頭顱磨到剩一半
- 女星高齡生產 為拚下一代吃盡苦頭
- MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE
- 國5遊覽車翻車 牙醫師夫婦同遊遇死劫
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被追問「228兇手是誰？」 國民黨的他沉默了...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分