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林三貴捐款公務員協會 林俊憲與李來希大打「米蟲戰」

2017-02-14  20:29

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨立委林俊憲日前在臉書批評勞動部次長林三貴捐款給全國公務人員協會，幫協會打官司對抗年金改革，有如吳三桂引清兵入關來諷刺林三貴。全國公務人員協會理事長李來希回批林俊憲是綠色恐怖無所不在、嗆是綠色米蟲，並質疑公務員捐錢給公務人員協會，到底犯什麼法？

今天，林俊憲又在自己臉書發文說：「米蟲罵誰？」，為誰才是真的米蟲，舖了個令人會心一笑的梗。

林俊憲節錄金庸著名武俠小說《神鵰俠侶》內一段楊過與霍都的對話，作為註解。

對話內容為：霍都給他打斷話頭，大是氣惱，喝道：「小畜生！快滾開！」， 楊過叫道：「小畜生罵誰？」，霍都聽他問「小畜生罵誰」、順口答道：「小畜生罵你！」

霍都怎知南方孩子向來以這般套子鬥口，一不留神，已自上當。楊過哈哈大笑、說道：「不錯，正是小畜生罵我！」。

日前林三貴拜訪公務人員協會、捐助1萬元新台幣，遭林俊憲批評。林俊憲說，林三貴送錢上門，幫公務人員協會打官司對抗年金改革，當時吳三桂引清兵入關，遺臭萬年，年改戰場上的林三貴難道也要遺臭萬年？

林俊憲強調，林三貴是高級文官，不認同政府重大政策，便不該繼續戀棧權位，應主動下台，如果林三貴不能知所進退，勞動部長林美珠應主動撤換。

李來希反嗆林俊憲「綠色恐怖無所不在」。他指出， 4年前他就不滿前考試院長關中與前總統馬英九的年金改革，公開反對「年金亂改」，因此慘遭整肅，那是白色恐怖還是藍色恐怖？4年來他越戰越勇，毫無畏懼，帶頭打到國民黨棄甲卸兵，為何今天有人捐款義助全國公務人員協會就要遭到清算？他痛批莫名其妙的無知民代們不要以為掌握政權，就可以胡作非為。

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  • 立委林俊憲為勞動部次長林三貴捐助全國公務人員協會與李來希摃上、大打米蟲戰。林俊憲在臉書上寫米蟲罵誰？似意有所指。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

    立委林俊憲為勞動部次長林三貴捐助全國公務人員協會與李來希摃上、大打米蟲戰。林俊憲在臉書上寫米蟲罵誰？似意有所指。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

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標題：林三貴捐款公務員協會 林俊憲與李來希大打「米蟲戰」


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