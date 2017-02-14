快訊明華園愛的波麗路台中登場
林三貴捐款公務員協會 林俊憲與李來希大打「米蟲戰」
2017-02-14 20:29
〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨立委林俊憲日前在臉書批評勞動部次長林三貴捐款給全國公務人員協會，幫協會打官司對抗年金改革，有如吳三桂引清兵入關來諷刺林三貴。全國公務人員協會理事長李來希回批林俊憲是綠色恐怖無所不在、嗆是綠色米蟲，並質疑公務員捐錢給公務人員協會，到底犯什麼法？
今天，林俊憲又在自己臉書發文說：「米蟲罵誰？」，為誰才是真的米蟲，舖了個令人會心一笑的梗。
林俊憲節錄金庸著名武俠小說《神鵰俠侶》內一段楊過與霍都的對話，作為註解。
對話內容為：霍都給他打斷話頭，大是氣惱，喝道：「小畜生！快滾開！」， 楊過叫道：「小畜生罵誰？」，霍都聽他問「小畜生罵誰」、順口答道：「小畜生罵你！」
霍都怎知南方孩子向來以這般套子鬥口，一不留神，已自上當。楊過哈哈大笑、說道：「不錯，正是小畜生罵我！」。
日前林三貴拜訪公務人員協會、捐助1萬元新台幣，遭林俊憲批評。林俊憲說，林三貴送錢上門，幫公務人員協會打官司對抗年金改革，當時吳三桂引清兵入關，遺臭萬年，年改戰場上的林三貴難道也要遺臭萬年？
林俊憲強調，林三貴是高級文官，不認同政府重大政策，便不該繼續戀棧權位，應主動下台，如果林三貴不能知所進退，勞動部長林美珠應主動撤換。
李來希反嗆林俊憲「綠色恐怖無所不在」。他指出， 4年前他就不滿前考試院長關中與前總統馬英九的年金改革，公開反對「年金亂改」，因此慘遭整肅，那是白色恐怖還是藍色恐怖？4年來他越戰越勇，毫無畏懼，帶頭打到國民黨棄甲卸兵，為何今天有人捐款義助全國公務人員協會就要遭到清算？他痛批莫名其妙的無知民代們不要以為掌握政權，就可以胡作非為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 熱比婭訪台告吹 台聯譴責「特定人士從中作梗」
- 車禍司機疑過勞 呂秋遠嘆：台灣勞工是「工蟻」？
- 總幹事單一遴聘 台東縣這個農會基層選舉卻很激烈
- 仁愛醫院新北女傷者 朱立倫探視打氣
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 趁燈會敲竹槓？ 計程車資500元變2700元
- 賞櫻專車回程視訊 成母子最後對話
- 全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價
- 4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚
- 賞櫻車禍最年輕死者 崇右提前發畢業證書
- 石門水庫再探底 蓄水率降到6成1
- 武陵賞櫻團超夯 一票難求
- 司機超時工作？旅行總會：上班16天不等於開車16天
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 重新開幕僅半年 香雞城下週日停業另覓新址
- 國5重大車禍意外 中華科大女生傷勢穩定
- 稱司機休息2天遭打臉 旅遊公會改口：資料有誤
- 水耕玫瑰 埔里花農科技栽培拚出路
- 國五重大車禍 傷者送汐止國泰
- 好美！玉山雪景映日如畫 雪厚最高8公分
- 胡宇威情人節做這件事 一開始緊張之後舒服
- 中等學校運動會開幕 持牌手不耐曬昏倒
- MLB》皇家再補先發 3.7億簽小熊重要戰將
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 偷教會東西…先求土地公保庇
- 關貿2任馬派董座 陷西進泥淖
- 自由廣場》律師代表 年齡是個問題
- 友力通運遊覽車被撤照 黃姓負責人︰了解中
- 槿汐姑姑挺9個月孕肚 甜喊明年3人過情人節
- 方美霞參加賞櫻團遇死劫 鄰居訝異、難過
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 防杜山老鼠守護傳統領域 部落巡山隊夜擊
- 猛虎逃離保護區殺6人 遭村民捕獲送往動物園
- 一日遊成末日遊 檢察官要替33條冤魂找真相！
- Outside》南森護照：這本Passport，拯救了45萬名難民
- 宏達電去年每股虧損12.81元 今年虧損可望縮小
- 古天樂耗時巨資拍科幻片 找劉青雲擊敗外星怪獸
- 遊覽車事故釀32死 行政院：下午將解剖駕駛遺體
- 搶救賞櫻團翻車 消防隊員驚見死者頭顱磨到剩一半
- 女星高齡生產 為拚下一代吃盡苦頭
- MLB》春訓進入倒數 哈波卻現身WWE
- 國5遊覽車翻車 牙醫師夫婦同遊遇死劫
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林三貴捐款公務員協會 林俊憲與李來希大打「米蟲戰」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分