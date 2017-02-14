被說「朱立倫模式」拒入中央？ 賴清德回應了

2017-02-14 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕傳聞台南市長賴清德原本有意到國安系統歷練，但消息走漏後被形容是「朱立倫模式」，賴為此感到不快而打消念頭。賴清德今天下午受訪表示，媒體的猜測有誤，他目前的心思都在台南市的建設上面。

今有媒體報導，蔡英文總統曾約見賴清德表達希望他接任總統府秘書長，賴則說希望能到國安系統歷練；但一段時間後雙方再接觸，賴正式婉拒到中央任職，連國安會秘書長也不考慮，原因疑是被外界形容「朱立倫模式」，賴不願被如此類比才打消念頭。

朱立倫2009年桃園縣長任內被徵召入閣，轉任行政院副院長，隔年即參選新北市長。

賴清德下午出席國家圖書館南部分館計畫啟動儀式，面對媒體詢問相關傳聞是否屬實，他簡短回應說，「媒體的猜測跟事實有誤」，他現在所有的心思都放在台南市的市政建設上面，感謝大家的關心。