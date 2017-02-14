快訊明華園愛的波麗路台中登場
今天情人節 洪秀柱大方公布自己的情人就是…
2017-02-14 19:05
〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席洪秀柱晚上赴深坑參加中華民國工商婦女協會第八屆第二次會員大會，今天剛好是二月十四日情人節，柱柱姐開玩笑說，自己一個人過情人節很感傷，所以她的情人是「全體黨員同志和在場的姐姐妹妹！」，祝福大家新春快樂。
洪秀柱跑黨主席選舉馬不停蹄，情人節依然四處奔波，她與工商婦女協會滿場的姐姐妹妹套交情，開玩笑說國民黨現在是「金錢散盡，但是至少要贏得人心回來！」，每逢情人節，大家都和自己的另一半過節，「她一個人沒先生、沒子女，就覺很傷感」，但是既然擔任黨主席，就要把全體黨員同志、姐姐妹妹當成是自己的情人，「不管別人怎麼罵我，怎麼羞辱我，我都不在意」。
接著洪秀柱清唱一曲「我真的好愛你」，贏得滿場姐妹的掌聲鼓勵。
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