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宗親陪同 詹啟賢參拜新埔義民廟
2017-02-14 20:37
［記者黃美珠／新埔報導］國民黨前任副主席詹啟賢今天下午4點到新竹縣新埔褒忠亭義民廟，由前客委會主委劉慶中、義民廟董事長徐德馨、新竹縣議員范曰富、以及新竹縣詹姓宗親會宗親們等陪同下，以客家子弟的身分，上香稟告義民爺爺，他將參選國民黨主席，同時也要選2020年的總統！
詹啟賢說，他雖出生在彰化員林，但是祖先來自苗栗卓蘭。他決心要選黨主席，同時也要選2020年的總統是他對國民黨，以及黨員們的政治承諾。
他說，國民黨在台灣有一定的責任要承擔，有使命要去承接。國民黨必須改變也要改變，而他可以改變國民黨，因為他沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊思維卻有新觀念，還有民間企業經營的歷練，以及一定的國際觀來看台灣將來所面臨的困境。
他說，前述這些都是要帶著國民黨，來為整個國家社會服務的動機。希望在義民爺和大家支持下，能順利完成這個艱苦的工作，期待很多人給他鼓勵和支持，讓他這一條路能勇敢走下去。
劉慶中肯定詹啟賢頭腦清楚、沒有包袱，對所有的人都沒有私怨，這樣的人格最適合當國民黨黨主席。
徐德馨說，詹啟賢代表客家人參選國民黨主席，表示客家人仍然很多人才。特別是他也明白表示要參選2020年的總統，表示客家人有希望當2020年的國家領袖。
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