楊敏盛「黑道入黨有何不可」言論 國民黨內部反彈
2017-02-14 19:57
［記者謝武雄／桃園報導］國民黨將在5月改選黨主席，日前卻傳出有300多名黑幫背景人士集體入黨；對此，桃園市黨部主任委員楊敏盛今天發表「黑道入黨有何不可 」文章，強調「黑道入黨，只要程序正義，有何不可？」，對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹獲悉後直搖頭，他說，民眾的觀感很重要，國民黨也要注意形象、提高民眾信賴指標。
這篇文章是由國民黨部在LINE的網路群部發布，文章署名「楊敏盛」，內容說「台灣社會多元，有白道有黑道，白道有壞人，黑道也有好人，不論白道、黑道只要未經法院判決褫奪公權，任何人都可以參政享有選舉、罷免權利，黑道入黨，只要程序正義，有何不可？」
內文也提到，政黨間良性競爭就像經營企業一樣，以產品贏得消費者青睞，認同政黨的民眾就繳交黨費，應該視同政治獻金抵稅；楊敏盛也建議適度調升黨費，既可防堵人頭黨員問題，又可健全政黨財務，使黨務運作回歸正道，讓扒糞、吐槽、比爛、抹黑走入歷史，這樣的民主才有價值。
徐玉樹說，楊敏盛的說法陳義過高，畢竟民眾的觀感是不需要等法律判決，讓三百黑道同時入黨，絕對會讓民眾將國黨黨與黑道畫等號、貼標籤，無形中對黨的傷害很大，國民黨應該要注意。
民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳說，民進黨對於黨員入黨也有排黑條款，「黨員入黨辦法」明定，涉及刑事案件者皆不能入黨，另外，黨職、公職選舉亦有排黑條款明文的規定。
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