泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加

2017-02-14 18:13

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉公所明天將召開「泰雅民族傳統領域劃設小組籌備會議」，推動泰雅民族傳統領域劃設工作，邀請泰雅民族各界參加；但泰雅爾族民族議會認為民族主體有被分割矮化之虞，因此聲明暫不參加。

尖石鄉公所表示，鄉長雲天寶是原住民轉型正義委員會的泰雅族代表，因此邀請全國10個鄉鎮區的泰雅族人，共同討論傳統領域的劃設工作，會儘量邀請各界團體都參與，不方便與會的團體或個人可以用書面方面表達意見，籌備會議會採納參考。

泰雅爾族民族議會表示，關於傳統領域的劃設，議會主張循泰雅族gaga傳統規範，由各個流域推舉耆老代表，確認彼此歷史聯結關係與流域領域範圍，形成全族共識版本，再與政府協商認定，而鄉公所要召開的會議，是參與現行行政體系的族人關心傳統領域劃設，兩者雖有不同，但都值得肯定。

民族議會強調，現行各鄉鎮區的行政區均隸屬縣市，民族主體有被分割、取代、矮化及遺漏之虞，因此作為承擔泰雅爾族主體性組織任務的民族議會，暫不參加這個籌備會議，希望能協助各鄉鎮區回歸民族主體，共同維護泰雅族主體性，完整地劃設並守護傳統領域。

民族議會認為，原住民族傳統領域為先於國家行政區域劃分存在的祖傳生活空間，絕非隸屬於現行縣市鄉鎮行政區之下，傳統領域劃設應該用原住民族祖傳山林河海的主體性觀點做依據，而非以後來的國家行政區劃來看待。