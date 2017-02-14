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泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加

2017-02-14  18:13

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉公所明天將召開「泰雅民族傳統領域劃設小組籌備會議」，推動泰雅民族傳統領域劃設工作，邀請泰雅民族各界參加；但泰雅爾族民族議會認為民族主體有被分割矮化之虞，因此聲明暫不參加。

尖石鄉公所表示，鄉長雲天寶是原住民轉型正義委員會的泰雅族代表，因此邀請全國10個鄉鎮區的泰雅族人，共同討論傳統領域的劃設工作，會儘量邀請各界團體都參與，不方便與會的團體或個人可以用書面方面表達意見，籌備會議會採納參考。

泰雅爾族民族議會表示，關於傳統領域的劃設，議會主張循泰雅族gaga傳統規範，由各個流域推舉耆老代表，確認彼此歷史聯結關係與流域領域範圍，形成全族共識版本，再與政府協商認定，而鄉公所要召開的會議，是參與現行行政體系的族人關心傳統領域劃設，兩者雖有不同，但都值得肯定。

民族議會強調，現行各鄉鎮區的行政區均隸屬縣市，民族主體有被分割、取代、矮化及遺漏之虞，因此作為承擔泰雅爾族主體性組織任務的民族議會，暫不參加這個籌備會議，希望能協助各鄉鎮區回歸民族主體，共同維護泰雅族主體性，完整地劃設並守護傳統領域。

民族議會認為，原住民族傳統領域為先於國家行政區域劃分存在的祖傳生活空間，絕非隸屬於現行縣市鄉鎮行政區之下，傳統領域劃設應該用原住民族祖傳山林河海的主體性觀點做依據，而非以後來的國家行政區劃來看待。

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  • 泰雅爾族民族議會去年曾發起反對國家公園強占部落傳統領域的抗爭活動。（擷取自泰雅爾族民族議會臉書）

    泰雅爾族民族議會去年曾發起反對國家公園強占部落傳統領域的抗爭活動。（擷取自泰雅爾族民族議會臉書）

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相關關鍵字： 原住民 原住民族採取傳統領域土地森林產物管理規則 民族議會 泰雅 泰雅爾族
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