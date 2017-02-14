遊覽車意外多 交通部考慮「全車強制繫安全帶」

2017-02-14 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號賞櫻團遊覽車翻覆釀33死11傷，據指出多數乘客疑似未繫安全帶，導致死傷慘重。交通部公路總局今天表示，過去安全帶相關法令訂定時以規範小汽車為主，未來會與相關單位討論，不排除大客車全車強制繫安全帶。

交通部2007年起推動大客車所有座位裝置安全帶政策，但僅「前座」需強制繫上。據交通部函釋，所謂前座包括：與駕駛員併列的座位、前後車門及安全門後第一排的座位、最後一排面向走道的座位、其他前方未設座椅的座位。上述座位的乘客若經告知後仍不繫上安全帶，則須受罰，罰鍰最高可達6000元，但實務上多以勸導為主。

交通部公路總局長陳彥伯今天受訪表示，早年在討論安全帶相關規定時，曾考慮遊覽車是否要全車繫安全帶，但當時決定以小汽車為主；這次發生遊覽車翻覆多人傷亡的不幸事件，會蒐集國外資料並與相關單位討論，必要的話不排除強制全車繫安全帶。