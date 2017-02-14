洪秀柱向榮民榮眷賀年 領唱「我真的好愛你」

2017-02-14 17:32

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席洪秀柱，今天下午前往桃園市大溪僑愛新村、中壢華勛社區向榮民榮眷賀年，剛好今天也是西洋情人節，洪秀柱帶領大家高唱「我真的好愛你」，炒熱現場情人節的溫馨氛氛。

洪秀柱說，榮民長輩們很多是17、8歲就來台灣，來台灣7、80年奉獻一生青春歲月，對國民黨有情有義，是單身的她永遠的情人；她表示，情人節就是提醒大家發揮愛，情人不一定指的是另外一半，男朋友或女朋友，情人指的是，應該關心、愛護與關懷的對象。

洪秀柱提到榮民在台灣奉獻大半輩子，創造了經濟繁榮、美好社會，「我們做錯了什麼？」洪秀柱說，我們已經忘了黨的中心黨的理想、不知道要捍衛自己的價值，有人說國民黨是最有錢的政黨，但有錢卻沒有政權，比錢更重要的就是「民心」。

洪秀柱說，國民黨不怕千金散去，但求民心回來，做為黨主席必須要有無私無我的精神，堅持做所有對的事情，應要帶領黨員撿起一磚一瓦，找回人心，「雖千萬人吾往矣」，並在失敗中再起，才是國民黨努力的方向。

場內支持者也舉著「實心柱加油」、「無論多難，天會再藍」的牌子，為洪秀柱加油打氣。