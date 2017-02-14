首例禽流感 林全：第一時間從外觀判斷顯然錯誤

林全表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。（記者王涵平攝）

2017-02-14 16:28

〔記者王涵平／台南報導〕針對花蓮首例禽流感是鴨或鵝，行政院長林全下午視察國圖南部分館時表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。

林全指出，農委會昨日說明，透過DNA檢定，應該90％是鴨，我們會認定那個應該是鴨，這個跟禽流感防治不完全是同一件事情，這錯誤不代表在禽流感防治上的整個策略都是錯的，對禽流感部分，還是會重視相關的防備工作。