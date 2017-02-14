| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

首例禽流感 林全：第一時間從外觀判斷顯然錯誤

林全表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。（記者王涵平攝）

2017-02-14  16:28

〔記者王涵平／台南報導〕針對花蓮首例禽流感是鴨或鵝，行政院長林全下午視察國圖南部分館時表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。

林全指出，農委會昨日說明，透過DNA檢定，應該90％是鴨，我們會認定那個應該是鴨，這個跟禽流感防治不完全是同一件事情，這錯誤不代表在禽流感防治上的整個策略都是錯的，對禽流感部分，還是會重視相關的防備工作。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 禽流感
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：首例禽流感 林全：第一時間從外觀判斷顯然錯誤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.