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首例禽流感 林全：第一時間從外觀判斷顯然錯誤
2017-02-14 16:28
林全表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕針對花蓮首例禽流感是鴨或鵝，行政院長林全下午視察國圖南部分館時表示，第一時間沒有經過仔細的DNA驗證，就從外觀去做判斷，顯然是個錯誤。
林全指出，農委會昨日說明，透過DNA檢定，應該90％是鴨，我們會認定那個應該是鴨，這個跟禽流感防治不完全是同一件事情，這錯誤不代表在禽流感防治上的整個策略都是錯的，對禽流感部分，還是會重視相關的防備工作。
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