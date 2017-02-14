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拜年廣告刻意先拆冬山鄉？ 縣府：依法行政

2017-02-14  17:13

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉「歡樂宜蘭年」廣告及拜年看板被拆，民進黨籍冬山鄉長謝燦輝認為，合法設置竟被無預警拆除，今天抨擊宜蘭縣政府找碴；宜縣府建設處說，依法行政，絕無政治考量。

今年歡樂宜蘭年春節期假在冬山火車站廣場舉行，主會場年節布置將展示到228，冬山鄉公所在縣內主要路口設置活動廣告與拜年看板，預計本月底同步清除，不料，縣府昨天派員拆除，謝燦輝、冬山鄉代會主席黃強呈等人得知後氣得跳腳。

「手段粗魯，讓人不解！」謝燦輝說，冬山鄉歡樂宜蘭年廣告及拜年看板，都經過道路主管機關核准設立，舉例而言，冬山路、香南路口的看板，位於鄉立停車場用地，不會影響交通及市容觀瞻，建設處貿然強拆，已踰越權責，引發地方公憤。

謝燦輝指出，本屆歡樂宜蘭年在冬山鄉舉辦，前縣長林聰賢曾拜託他緩拆活動看板維持年味，林上週出任農委會主委，縣長換人做，縣府就迫不及待到冬山鄉拆歡樂宜蘭年看板，執法動機可議，質疑是因他想參選縣長所以遭到打壓。

黃強呈說，縣府拆除廣告物，理當從北端的頭城鎮，或南側蘇澳鎮逐一執行，哪有從中間的冬山鄉拆起，別的地方還沒拆，只拆冬山鄉，針對性太強，鄉民相當不滿，對此他表達嚴正抗議。

建設處使用管理科說，縣府在每年元宵過後，依例拆除縣內年節大型看板，本月初發文各鄉鎮市公所，若未限期處理，將由縣府代執行，大型廣告物不管設置何處，必須申請許可並取得執照，否則便是違規，執法對象一視同仁，沒有大小眼，近期內將完成拆除工作。

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  • 冬山鄉冬山路、香南路口，原本設置大型的拜年廣告物。（記者江志雄翻攝）

    冬山鄉冬山路、香南路口，原本設置大型的拜年廣告物。（記者江志雄翻攝）

  • 廣告物昨天拆除後，只留下空空盪盪的鷹架。（記者江志雄攝）

    廣告物昨天拆除後，只留下空空盪盪的鷹架。（記者江志雄攝）

  • 冬山鄉長謝燦輝抨擊宜蘭縣政府拆除動作太具針對性，故意找碴。（記者江志雄攝）

    冬山鄉長謝燦輝抨擊宜蘭縣政府拆除動作太具針對性，故意找碴。（記者江志雄攝）

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