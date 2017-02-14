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小英保證今年不缺電 能源建設商機達三兆
2017-02-14 16:42
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天出席「中華民國106年工商團體春節聯誼會」，對於工商界特別關心缺水和缺電的問題，對於電力的問題，她致詞時特別提到，目前林口一號和二號機都已經可以滿載發電。同時，政府會督促大潭電廠的新增購的機組以及大林一號機的新機組，要在夏季如期併聯供電，確保今年不會缺電。
蔡總統進一步指出，經濟部將會做好能源轉型的中長期規劃。在2025年，實現再生能源占百分之二十、天然氣百分之五十、燃煤百分之三十的發電結構，而且要能穩定供電。
蔡總統說，依照初步的計劃，從今年開始，到2025年為止，由台電和民間投入的能源相關建設金額，將會高達三兆元。這是擴大內需的龐大商機，她很期待，國內業者能夠共襄盛舉。
至於缺水問題，蔡英文說，面對今年春天的缺水風險，行政院已經準備好方案。除了管理用水、鼓勵節水，也會加強跨區域水源調度的效率。而且在去年年底，政府完成了一千多處「抗旱井」的整備調查，未來將會適時用來支援供水網絡。長期而言，會透過水庫永續利用、聯合運用、控制滲漏等管理措施，加上積極開發多元水源，建構一個穩定的供水系統。
蔡英文說，下個月，行政院就會提出涵蓋城鄉建設、新能源、水環境、數位經濟和綠色軌道的基礎建設計劃。而在公務預算之外，國公營事業也蓄勢待發。例如，台電將在彰化啟動超過三千億元的「風光計畫」。中油也將投入兩千億元，推動循環經濟、穩定供氣、改善空污等計畫。
總統表示，這些前瞻的建設，就是把餅做大，將能夠為內需市場注入新的活力，也將會支持台灣的產業，奠定下一個世代所需要的競爭力。更重要的，這些建設，可以為台灣人，帶來更高品質的生活。
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