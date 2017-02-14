收回中廣頻率受挫 NCC將抗告到底

2017-02-14 16:03

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率，今年三月一日起停用及繳回，中廣提出行政訴訟並聲請停止執行。台北高等行政法院認為有急迫性，今天裁准行政爭訟確定前，停止執行。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將抗告到底。

NCC發言人翁柏宗表示，還沒收到法院裁定書，也不瞭解法院停止執行理由為何？行政院在民國九十三年就核定遏制匪波任務終止，NCC秉持一貫政策立場，希望可以回收遏制匪波頻譜，將收回中廣寶島網及音樂網頻率，準備給原住民族群與客家族群，提升通訊傳播進用與文化傳承等公共利益。

翁柏宗強調，NCC十年來不論政黨輪替與否，都秉持一貫收回頻譜立場，這點可受社會公評，對於台北高等行政法院提出這樣裁定，NCC深感遺憾，將提出抗告，且繼續收回頻譜決心絕對不變。