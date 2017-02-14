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駕駛過勞釀禍？ 蔡總統籲企業：讓員工充分休息

2017-02-14  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡。司機康育薰疑因工時太長、疲勞駕駛釀禍。對此，總統蔡英文今出席活動時，呼籲企業老闆務必關注員工的勞動權益，讓他們獲得充分休息，才更有力氣打拚事業。

蔡總統今下午出席工商團體春節聯誼活動，守在會場門外的媒體問到，「國道翻車後續怎麼究責？」、「司機是過勞死，勞檢有確實嗎？」小英總統表情嚴肅，不發一語，僅揮手示意，隨即迅速步入會場。

小英總統在致辭時提到，景氣正復甦、商機正浮現，企業投資可看得更遠，但她也表示，人才是產業重要資產，呼籲企業能更有企圖心、以更高薪資延攬優秀人才，「同時也務必要關注員工的勞動權益，讓員工得到充分的休息，也更有力氣來為事業打拚」，邀民間與政府共同合作建立正向循環，台灣經濟一定可以突破重圍。

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  • 蔡總統赴二殯向死者家屬致哀。（記者王藝菘攝）

    蔡總統赴二殯向死者家屬致哀。（記者王藝菘攝）

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